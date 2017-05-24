Кремль не комментирует сообщения экс-главы ЦРУ о контактах с директором ФСБ

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочел не комментировать сообщения со ссылкой на экс-главу ЦРУ Джона Бреннана о его контактах с директором ФСБ Александром Бортниковым.
"Этот вопрос нужно адресовать в ФСБ", - сказал Песков журналистам.
Ранее Бреннан сообщил, что в бытность директором ЦРУ обсуждал с главой ФСБ Александром Бортниковым приписываемое России вмешательство в президентские выборы США в прошлом году. Бреннан выступал на посвященных расследованию по РФ слушаниях в спецкомитете Палаты представителей Конгресса США по разведке.
По версии Бреннана, Россия "вмешивалась в прошедшие в США президентские выборы". "Они предпринимали эти действия, несмотря на наши решительные протесты и предупреждения", - утверждал он.
В Москве на самом высоком уровне не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Президент РФ Владимир Путин, выступая 27 октября 2016 года на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", причислил разговоры о российском влиянии на выборы президента США к числу "мифических, придуманных проблем" и назвал их истерией.
Песков 9 января 2017 года, комментируя выводы американских спецслужб о якобы имевших место попытках России вмешаться в предвыборную американскую кампанию, назвал их беспочвенными и любительскими.