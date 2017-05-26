Госдума заслушает главу ФСБ по вопросам информбезопасности РФ 23 июня

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума заслушает директора ФСБ Александра Бортникова 23 июня по вопросу информационной безопасности РФ. Эту информацию подтвердил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, выступая с докладом о думском календаре рассмотрения вопросов на июнь.

"На заседании Государственной думы 23 июня в 10:00 приглашен директор ФСБ Александр Бортников для выступления с сообщением об информационной безопасности РФ", - сказал он.

Ранее сообщалось, что обсуждение выступления пройдет в закрытом режиме.

С предложением пригласить главу ФСБ в Госдуму 19 мая выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе дискуссии по докладу комитета по информполитике о результатах проверки деятельности русскоязычных редакций радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также об их возможном влиянии на выборы в РФ. Его поддержал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.