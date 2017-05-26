Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: враждебная акция Таллина по высылке дипломатов осложнит двусторонние отношения

Политика
26 мая, 19:35 дата обновления: 26 мая, 19:38 UTC+3

В российском дипведомстве назвали этот шаг провокационным и необоснованным

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Враждебная акция Таллина по высылке российских дипломатов еще больше осложнит двусторонние отношения, которые без того загнаны эстонскими властями в тупик. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ.

"Расцениваем этот шаг Таллина как провокационный и необоснованный, - подчеркнули в министерстве. - Разумеется, он не останется без адекватного ответа. Предпринятая эстонскими властями откровенно враждебная акция, безусловно, еще больше осложнит двусторонние отношения, и без того по сути загнанные Таллином в тупик".

"Похоже, что кому-то захотелось еще более обострить ситуацию на границах с Россией, поддержать мифы о российской угрозе во всех проявлениях, оправдать русофобскую политику эстонских властей и конфронтационную повестку "сдерживания" нашей страны", - считают в российском министерстве.

Как отметили в МИД РФ, случившееся "лишь подтверждает проведение правительством Эстонии деструктивной политики, противоречащей долгосрочным интересам отношений между соседними государствами". "Ответственность за последствия лежит на эстонских властях", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в МИД Эстонии ТАСС сообщили, что генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев будут высланы из республики. При этом в ведомстве отказались назвать причины такого решения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Эстония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия потребовала от Украины зарезервировать $325 млн в качестве процентов по долгу
2
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
3
Мужчина обстрелял двух женщин с балкона дома на юго-востоке Москвы
4
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
7
МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом в два этапа
Темы дня
Загрузка...
Реклама