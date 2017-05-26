МИД РФ: враждебная акция Таллина по высылке дипломатов осложнит двусторонние отношения

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Враждебная акция Таллина по высылке российских дипломатов еще больше осложнит двусторонние отношения, которые без того загнаны эстонскими властями в тупик. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ.

"Расцениваем этот шаг Таллина как провокационный и необоснованный, - подчеркнули в министерстве. - Разумеется, он не останется без адекватного ответа. Предпринятая эстонскими властями откровенно враждебная акция, безусловно, еще больше осложнит двусторонние отношения, и без того по сути загнанные Таллином в тупик".

"Похоже, что кому-то захотелось еще более обострить ситуацию на границах с Россией, поддержать мифы о российской угрозе во всех проявлениях, оправдать русофобскую политику эстонских властей и конфронтационную повестку "сдерживания" нашей страны", - считают в российском министерстве.

Как отметили в МИД РФ, случившееся "лишь подтверждает проведение правительством Эстонии деструктивной политики, противоречащей долгосрочным интересам отношений между соседними государствами". "Ответственность за последствия лежит на эстонских властях", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в МИД Эстонии ТАСС сообщили, что генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев будут высланы из республики. При этом в ведомстве отказались назвать причины такого решения.