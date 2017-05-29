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Косачев: разрешить ситуацию с КНДР можно только на основе взаимных гарантий

Политика
29 мая, 9:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Глава комитета Совфеда по международным делам считает, что ракетные испытания КНДР и политическое, экономическое и военное давление США, Японии и Республики Кореи усугубляют тупиковый характер кризиса

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Урегулирование напряженной ситуации вокруг КНДР возможно лишь дипломатическим путем на основе взаимных и коллективных гарантий невмешательства и выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Такое мнение глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал на своей странице в Facebook, комментируя очередной ракетный запуск КНДР.

По мнению парламентария, ракетные испытания Пхеньяна и политическое, экономическое и военное давление США, Японии и Южной Кореи поддерживают и усугубляют цикличный и тупиковый характер кризиса, ответственность за который в равной степени лежит на КНДР и Соединенных Штатах с их союзниками.

"Военного решения у этого противостояния нет и не может быть в принципе. Ни для одной из сторон. Выход может быть найден только в разрыве порочного круга взаимных угроз. А это уже политика, дипломатия и гарантии", - считает Косачев.

"Гарантии невмешательства - с одной стороны. Коллективные и сертифицированные тем же Совбезом. Гарантии выполнения резолюций Совбеза, возврат в режим нераспространения и возобновление сотрудничества с окружающим миром - с другой", - написал он.

"Такие гарантии могут быть только взаимными и только коллективными. Следовательно - выход один: возобновление формата "шестерки" с участием названных стран, а также КНР и России. Две последние к этому, уверен, готовы. Остается образумить и убедить остальных", - уверен парламентарий.

КНДР 29 мая осуществила очередной ракетный запуск. По данным Тихоокеанского командования ВС США (PACOM), это был запуск ракеты малой дальности. Как ранее заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, северокорейская ракета упала в японской исключительной экономической зоне, пролетев около 400 км. Токио по дипломатическим каналам заявил Пхеньяну решительный протест, назвав ракетный запуск прямым нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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