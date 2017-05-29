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Лавров призвал Египет к совместной борьбе против терроризма из-за атаки на христиан-коптов

Политика
29 мая, 12:49 UTC+3 КАИР КАИР 29, мая. /ТАСС

Глава МИД РФ также выразил соболезнования своему египетскому коллеге Самеху Шукри в связи с атакой

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КАИР, 29 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Египет принять совместные меры против терроризма в свете недавней террористической атаки в отношении христиан-коптов на юге Египта в провинции Эль-Минья.

"Выражаю соболезнования в связи с данной атакой, повлекшей много жертв... Необходимо совместно бороться с этим злом", - сказал Лавров в начале встречи с египетским коллегой Самехом Шукри.

Он также выразил надежду на то, что оба министра обменяются мнениями по поводу урегулирования конфликтов в регионе, в частности в Сирии, Ливии, Ираке, палестино-израильского и других, а также по вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, в торгово-экономической сфере.

Со своей стороны, Шукри отметил, что рад принимать российского коллегу в Каире и что данный визит идет в развитие диалога между двумя президентами.

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