Лавров призвал Египет к совместной борьбе против терроризма из-за атаки на христиан-коптов

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КАИР, 29 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Египет принять совместные меры против терроризма в свете недавней террористической атаки в отношении христиан-коптов на юге Египта в провинции Эль-Минья.
"Выражаю соболезнования в связи с данной атакой, повлекшей много жертв... Необходимо совместно бороться с этим злом", - сказал Лавров в начале встречи с египетским коллегой Самехом Шукри.
Он также выразил надежду на то, что оба министра обменяются мнениями по поводу урегулирования конфликтов в регионе, в частности в Сирии, Ливии, Ираке, палестино-израильского и других, а также по вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, в торгово-экономической сфере.
Со своей стороны, Шукри отметил, что рад принимать российского коллегу в Каире и что данный визит идет в развитие диалога между двумя президентами.