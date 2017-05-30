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Рябков: Маккейн утратил чувство реальности

Политика
30 мая, 10:56 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 30, мая. /ТАСС

Ранее в одном из телеинтервью американский сенатор грубо высказался в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина

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ПСКОВ, 30 мая. /ТАСС/. Последние заявления американского сенатора-республиканца Джона Маккейна в адрес России свидетельствуют о том, что он утратил чувство реальности. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Люди типа Маккейна, видимо, утратили чувство реальности в мире, где кроме них никто не существует", - сказал Рябков.

Маккейн, известный своими антироссийскими заявлениями, на прошлой неделе в одном из телеинтервью грубо высказался в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина. В Москве на это заявили, что слова сенатора находятся за гранью приличия, но на российско-американские двусторонние отношения они вряд ли могут повлиять.

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Рябков, Сергей Алексеевич
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США
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