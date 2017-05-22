Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: выпады Маккейна в адрес Путина - за гранью, но это не влияет на отношения с США

Политика
22 мая, 15:56 дата обновления: 22 мая, 16:05 UTC+3

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, американский сенатор не определяет и не реализует внешнюю политику США, поэтому не стоит преувеличивать значение "этих оскорбительных и хамских выпадов"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Оскорбительные высказывания сенатора США от штата Аризона Джона Маккейна в адрес президента РФ Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова находятся за гранью приличия, но это не влияет на тему российско-американских двусторонних отношений. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Смотрите также

СМИ: Маккейн сравнил ситуацию в администрации Трампа с Уотергейтским скандалом

Маккейн: увольнение Коми подтвердило важность расследования вмешательства РФ в выборы США

Маккейн полагает, что WikiLeaks связана с РФ, но доказательств не имеет

Маккейн: Трамп должен положить конец спекуляциям вокруг снятия санкций с РФ

"Слава Богу, этот джентльмен не формирует, не определяет и не реализует внешнюю политику США. Поэтому, разумеется, давайте не будем преувеличивать значение этих оскорбительных и хамских выпадов и как-то увязывать их с двусторонними российско-американскими отношениями", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос, могут ли высказывания сенатора повлиять на перспективы нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном.

Песков напомнил, что Маккейн хорошо известен "своей маниакальной ненавистью к нашей стране". "Он является американским политиком, до этого он, безусловно, скатывался на оскорбления, но, наверное, в первый раз - на такие оскорбления за гранью приличия и за гранью того тона, который приличествовал бы государственным деятелям, тем более такой страны как США", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Накануне Маккейн в эфире американского телевидения грубо высказался в адрес руководителя внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
2
Песков: ответа РФ при введении Киевом виз для россиян пока нет
3
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
4
Песков: выпады Маккейна в адрес Путина - за гранью, но это не влияет на отношения с США
5
Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье
6
Николай Чудотворец. Досье
7
Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама