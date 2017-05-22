Песков: выпады Маккейна в адрес Путина - за гранью, но это не влияет на отношения с США

СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Оскорбительные высказывания сенатора США от штата Аризона Джона Маккейна в адрес президента РФ Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова находятся за гранью приличия, но это не влияет на тему российско-американских двусторонних отношений. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Слава Богу, этот джентльмен не формирует, не определяет и не реализует внешнюю политику США. Поэтому, разумеется, давайте не будем преувеличивать значение этих оскорбительных и хамских выпадов и как-то увязывать их с двусторонними российско-американскими отношениями", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос, могут ли высказывания сенатора повлиять на перспективы нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном.

Песков напомнил, что Маккейн хорошо известен "своей маниакальной ненавистью к нашей стране". "Он является американским политиком, до этого он, безусловно, скатывался на оскорбления, но, наверное, в первый раз - на такие оскорбления за гранью приличия и за гранью того тона, который приличествовал бы государственным деятелям, тем более такой страны как США", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Накануне Маккейн в эфире американского телевидения грубо высказался в адрес руководителя внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина.