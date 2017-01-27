Маккейн: Трамп должен положить конец спекуляциям вокруг снятия санкций с РФ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Американский сенатор Джон Маккейн (от штата Аризона) заявил, что президент США, по его мнению, должен положить конец спекуляциям вокруг снятия антироссийских санкций. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте сенатора.

"Ради американской национальной безопасности и безопасности наших союзников, я надеюсь, Дональд Трамп положит конец этим спекуляциям и откажется от этого безрассудного курса. Если он этого не сделает, я буду работать со своими коллегами над приданием статуса закона санкциям, действующим в отношении РФ", - говорится в заявлении Маккейна.

Ранее советник президента США Келлиэнн Конуэй подтвердила в эфире телеканала Fox News, что отмена американских санкций против России рассматривается.

Споры в Конгрессе

Большинство санкций в отношении России были введены экс-президентом США Бараком Обамой с помощью так называемых исполнительных указов, которые не требуют одобрения Конгресса. Таким образом, Трамп может без особого труда отменить их с помощью таких же указов и без согласия на это законодательного органа. Ранее Трамп заявлял о намерении "по крайней мере в течение некоторого времени" после своего вступления в должность главы государства оставить в силе ограничительные меры против России.

Он также говорил, что может отменить санкции в обмен на достижение с Москвой каких-либо выгодных для Вашингтона сделок, в частности соглашения о сокращении ядерных арсеналов.

10 января в Сенат Конгресса США группа сенаторов, включающая Маккейна, объявила о внесении в Конгресс законопроекта о применении комплексных обязательных санкций в отношении России в связи с ситуацией в Сирии, на Украине, а также в качестве ответного шага на кибератаки, бездоказательно приписываемые Вашингтоном Москве. Предложенная инициатива также включает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных ранее Белым домом в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине и кибератаками.

В свою очередь, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер 22 января в интервью телекомпании ABC заявил, что ряд сенаторов крайне не устраивает имеющаяся у Трампа возможность снять санкции против РФ в обход Конгресса. В связи с этим Шумер вместе с еще одним сенатором Беном Кардином (демократ, от штата Мэриленд) намереваются внести законопроект, согласно которому любое решение Трампа о снятии или ослаблении санкций в отношении России должно быть одобрено Конгрессом. По словам Шумера, законопроект также получил поддержку со стороны двух наиболее известных критиков РФ - республиканских сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма (от Южной Каролины).