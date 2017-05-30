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Рябков: РФ не предает огласке рабочие контакты своих послов

Политика
30 мая, 11:04 UTC+3

Ранее газета Washington Post сообщила о якобы имевших место контактах между старшим советником и зятем президента США Джаредом Кушнером и послом РФ в США Сергеем Кисляком

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ПСКОВ, 30 мая. /ТАСС/. Россия не предает огласке какие-либо подробности относительно рабочих контактов своих послов. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя утверждения о якобы имевших место контактах между старшим советником и зятем президента США Джаредом Кушнером и послом РФ в США Сергеем Кисляком.

"Никаких подробностей относительно тех или иных рабочих контактов любого сотрудника российской дипломатической службы мы не предаем огласке", - подчеркнул дипломат. "Это просто было бы нарушением канонов работы во внешнеполитическом ведомстве, которых мы будем придерживаться", - добавил он.

19 мая газета Washington Post сообщила о том, что Кушнер в конце прошлого года якобы обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность использования защищенного канала дипломатической связи для того, чтобы окружение Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб. В связи с этим от Кушнера потребовал объяснений ряд конгрессменов, в том числе старший демократ в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса, расследующем якобы имевшее место вмешательство РФ в президентские выборы в США, Адам Шифф. Адвокат советника президента Джейми Горелик ранее заявила, что Кушнер готов выступить перед членами Конгресса и рассказать им о подробностях своих встреч с представителями РФ.

Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил, что полностью доверяет Кушнеру.

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Персоны
Трамп, Дональд Рябков, Сергей Алексеевич
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