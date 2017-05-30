Лавров: Москву тревожат угрозы США в адрес Вооруженных сил Сирии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Москву тревожат угрозы США применить силу против Вооруженных сил Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Как вы знаете, были не только угрозы (применения силы США против ВС Сирии - прим. ТАСС), но был факт конкретного применения силы в этом районе (в районе сирийского города Эт-Танф - прим. ТАСС), - сказал он. - Считаю, что эта ситуация весьма тревожная, поскольку она напрямую затрагивает суверенитет Сирии. Конечно, эти вопросы требуют урегулирования, чем сейчас и занимаются наши военные".

"Идет работа в рамках канала, созданного для предотвращения непреднамеренных инцидентов между ВКС России и возглавляемой США коалицией, - продолжил Лавров. - Но, конечно, дело бы решалось гораздо эффективнее, если бы в дополнение к этому достаточно ограниченному по своей повестке дня каналу США согласились подключиться к работе по согласованию параметров зон деэскалации".

По словам министра, согласование продолжается, результаты будут вынесены на очередную встречу в "астанинском формате", "которая должна состояться достаточно скоро". "Мы приветствовали бы подключение США не только к вопросам избежания инцидентов, но и к вопросам согласования параметров зон деэскалации", - сказал глава МИД РФ.

ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США нанесли 18 мая удар по отрядам проправительственных сил в Сирии, которые действовали в пределах установленной зоны деэскалации к северо-западу от города Эт-Танф. Как заявили в штабе коалиции, эти отряды "представляли угрозу для США и их партнеров".