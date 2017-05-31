Захарова призвала Молдавию принять единое решение по российским дипломатам

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Молдавия должна принять единое решение относительно высылки российских дипломатов, говорить об ответе России на эти действия пока рано. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Молдавия должна внутри себя разобраться в том, что она хочет сделать", - отметила она. "В республике ведутся ожесточенные внутриполитические дебаты относительного того, что происходит", -добавила Захарова.

"Исходим из того, что мы дело имеем со страной и с единой позицией этого государства по международным вопросам, такова была практика до сегодняшнего дня, - заметила дипломат. - Кишиневу нужно определиться со своей позицией вне зависимости от того, где и какие подобные шаги принимаются. В ответ всегда предпринимаются адекватные, зеркальные и симметричные мер".

"Сейчас об этом говорить рано. На практике нужно дождаться того, что Кишинев должен принять единое, обоснованное решение, и политические силы в этой стране должны друг с другом договориться".

В понедельник молдавское внешнеполитическое ведомство сообщило о том, что пятеро дипломатов посольства РФ в Молдавии объявлены персонами нон грата.

В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон осудил данное решение правительства и подчеркнул, что оно направлено против действий главы государства по восстановлению отношений с Россией.