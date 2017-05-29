Захарова: ситуация с дипломатами РФ в Молдавии демонстрирует обстановку в этой стране

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ситуация с российским дипломатами в Молдавии парадоксальна и демонстрирует обстановку в этой стране. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что посольство России в Кишиневе получило ноту МИД Молдавии об объявлении нескольких российских дипломатов персонами нон грата. "Сегодня же последовали заявления президента Молдавии с осуждением этих, по его словам, "возмутительных действий", - добавила официальный представитель российского дипведомства. "Ситуация парадоксальная, но показательная - очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии", - подчеркнула Захарова.
Пятеро дипломатов посольства РФ в Молдавии объявлены персонами нон грата в этой стране, сообщили журналистам в министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики (МИДЕИ). "Документ находится на стадии изучения. Пока мы ничего не можем комментировать", - сказал в беседе с корр. ТАСС посол РФ в Кишиневе Фарит Мухаметшин.
Президент Молдавии Игорь Додон осудил данное решение правительства и подчеркнул, что оно направлено против действий главы государства по восстановлению отношений с Россией.