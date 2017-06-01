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Кудрин заявил о снижении доверия к правительству из-за невыполнения заявленных программ

Политика
1 июня, 14:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, июня. /ТАСС

Глава Центра стратегических разработок считает, что даже если кабмин сейчас придумает "самую умную и лучшую" программу, на сегодняшний день она не вызовет доверия

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что в России снижается доверие к правительству из-за невыполнения заявленных программ. Такое мнение он высказал на круглом столе в ходе Петербургского международного экономического форума.

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"Доверие к институтам власти сегодня: если к президенту оно достаточно высокое, то непропорционально низкое к правительству, меньше 30%. Есть показатель одобрения, он чуть-чуть повыше, даже до 50% доходит, а есть доверие - ниже 30%. У нас более высокое доверие - больше 50% - к армии, церкви, еще больше - к президенту. А доверие к суду и правительству - меньше 30%", - рассказал Кудрин.

По его мнению, даже если российское правительство сейчас придумает "самую умную и лучшую" программу, то на сегодняшний день и к ней отнесутся с недоверием, имея опыт предыдущих лет, когда заявленные программы так и не были внедрены и даже принимались противоречащие решения.

"Правительство должно сделать несколько важных шагов для того, чтобы показать, что все задуманное будет. Это должны быть первоочередные и быстрые шаги, дающие некоторый эффект. Может быть, не эффект сразу роста экономики, но такой эффект действий правительства, что если оно что-то решило, то делает", - считает глава ЦСР.

В частности, пояснил он, государство и госкомпании должны меньше использовать свой административный потенциал, ущемляя частный бизнес. Это относится как к банкам, так и к технологическим, и нефтяным компаниям, указал Кудрин.

"Госкомпании имеют больше административного ресурса в решении любой задачи. Если государство скажет, что ставит на частную инициативу, на развитие конкуренции, на повышение мотивов к инновациям, что нам нужно увеличить долю частных компаний и уменьшить административный беспредел, нажим, давление, если бы сегодня государство поставило на приватизацию крупнейшие активы, объявило эту программу на шесть лет и год за годом, шаг за шагом подтверждало примерный темп движения, то это было бы очень существенным шагом", - заключил Кудрин.

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Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович
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Россия
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