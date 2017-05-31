История ПМЭФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1-3 июня 2017 г. состоится очередной Петербургский международный экономический форум.

1997. Организаторами первых Петербургских экономических форумов (ПЭФ) выступали Совет Федерации РФ и Межпарламентская ассамблея СНГ (МПА СНГ). В 1997 г. I ПЭФ прошел 19-21 июня, он был почти полностью посвящен рассмотрению экономических проблем России и стран СНГ. Его посетили более 1 тыс. 500 участников из 50 стран мира. Было представлено 650 инвестиционных проектов. Форум прошел в Таврическом дворце - штаб-квартире МПА СНГ (был местом проведения ПЭФ до 2005 г.). Уже тогда мероприятие впервые получило в прессе название "Российский Давос".

1998. 11 мая 1998 г. решением президента России Бориса Ельцина форум получил статус ежегодного. II ПЭФ прошел 17-19 июня 1998 г. Основной темой был интеграционный процесс и перспективы СНГ. В форуме приняли участие около 2,5 тыс. человек из 50 стран мира (в том числе 11 официальных иностранных делегаций), в пленарном заседании участвовали премьер-министр РФ Сергей Кириенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Было представлено более 700 проектов, подписано 52 инвестиционных контракта на сумму более $2,5 млрд.

1999. III ПЭФ состоялся 16-18 июня 1999 г. В форуме приняли участие 2 тыс. делегатов из 59 стран. В пленарном заседании участвовали премьер-министр РФ Сергей Степашин и директор-распорядитель Международного валютного фонда Мишель Камдессю. В рамках форума были заключены около 2 тыс. договоров на общую сумму порядка $4 млрд.

2000. IV ПЭФ был проведен 13-15 июня 2000 г. В его рамках был организован первый телемост - "Москва - Париж" с участием сенаторов России и Франции. В форуме участвовали 2,2 тыс. человек более чем из 60 стран. На пленарном заседании выступили премьер-министр РФ Михаил Касьянов, руководители правительств стран СНГ. Были заключены более 2 тыс. инвестиционных договоров.

2001. V ПЭФ, который состоялся 13-16 июня 2001 г., был официально признан МПА СНГ главным экономическим форумом Содружества. В ПЭФ приняли участие 2,1 тыс. делегатов из 37 стран. На пленарном заседании выступили премьер-министр РФ Михаил Касьянов и премьер-министр Чехии Милош Земан.

2002. VI ПЭФ был проведен 18-22 июня 2002 г. Форум посетили более 2 тыс. человек из 50 государств. В пленарном заседании участвовали премьер-министр РФ Михаил Касьянов, генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Майкл Мур. Общая сумма заключенных контрактов не публиковалась. В СМИ прошла информация, что соглашения на сумму в $200 млн были заключены между РФ и Чехией. Европейский банк реконструкции и развития выделил России кредиты на различные проекты общей стоимостью в $1 млрд.

2003. VII ПЭФ прошел 17-21 июня 2003 г., совпал с торжествами в честь 300-летия Санкт-Петербурга. В форуме участвовали 2,5 тыс. человек из 48 стран. На пленарном заседании выступил премьер-министр РФ Михаил Касьянов.

2004. VIII ПЭФ был проведен 15-19 июня 2004 г. В рамках ПЭФ впервые были проведены выставки-презентации европейских стран. В том же году на форуме обсуждались перспективы сотрудничества России и Евросоюза. В работе ПЭФ приняли участие более 3 тыс. человек из 50 стран мира, в том числе премьер-министр РФ Михаил Фрадков, главы правительств стран СНГ.

2005. IX ПЭФ был проведен 14-16 июня 2005 г. В нем впервые принял участие президент РФ Владимир Путин. На форуме участники дискуссии рассмотрели перспективы международного сотрудничества в Арктике, ряд других вопросов. В работе ПЭФ участвовали более 4 тыс. человек из 60 стран, в том числе семь руководителей зарубежных парламентов, пять российских и 25 зарубежных министров. Форум посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. К открытию была приурочена закладка первого камня в основание завода автопроизводителя Toyota в Санкт-Петербурге.

2006. В этом году решением президента РФ ответственность за проведение форумов была возложена на Минэкономразвития. В том же году ПЭФ был перенесен на территорию крупнейшего на тот момент выставочного комплекса Петербурга - "Ленэкспо" на Васильевском острове. X ПЭФ прошел 14-16 июня 2006 г. Аудитория форума была расширена за счет прямых трансляций пленарных заседаний в интернете. В работе мероприятия приняли участие более 5 тыс. человек из 48 стран, в том числе президент России Владимир Путин и президент Финляндии Тарье Халонен. В рамках ПЭФ подписаны крупные соглашения о строительстве автомобильного завода Nissan в Петербурге, состоялась закладка автомобильного завода General Motors в Ленобласти. Общая сумма заключенных контрактов составила $1 млрд.

2007. В 2007 г. Петербургский форум получил статус международного и был переименован в ПМЭФ. В работе XI саммита 8-10 июня 2007 г. участвовала делегация Всемирного экономического форума в Давосе. Состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями крупнейших западных компаний. Также в 2007 г. в рамках форума впервые прошло вручение единственной в мире премии за научные разработки в области энергетики "Глобальная энергия". В работе ПМЭФ приняли участие 8,9 тыс. человек из 65 стран. В рамках форума прошел саммит СНГ. Сумма подписанных контрактов на ПМЭФ составила $13,5 млрд.

2008. ХII ПМЭФ прошел 6-8 июня 2008 г. На нем был заключен ряд соглашений, в том числе между "Газпромом" и англо-голландской компанией Royal Dutch Shell о совместной разработке нефтегазовых месторождений на Ямале. В рамках саммита прошла презентация гражданского самолета ОКБ Сухого "Сухой Суперджет 100". В работе форума участвовали 10 тыс. человек из 74 стран мира. В рамках форума вновь прошел саммит СНГ. Сумма заключенных контрактов составила $14,6 млрд.

2009. XIII ПМЭФ состоялся 4-6 июня 2009 г. Основное внимание на нем было уделено перспективам развития отношений России со странами арабского мира, также состоялся первый бизнес-диалог "Россия - США". К ПМЭФ было приурочено несколько новых мероприятий - впервые прошел Всемирный зерновой форум, состоялась конференция с участием руководителей ведущих мировых банков. Число участников превысило 3,5 тыс. человек из 73 стран. Стоимость заключенных соглашений - $6,8 млрд.

2010. XIV ПМЭФ прошел 17-19 июня 2010 г. Он был посвящен модернизации российской и мировой экономик, в его рамках были подписаны несколько крупных соглашений, в частности, между "Газпромом" и французскими энергетическими компаниями о сотрудничестве по строительству газопроводов "Северный поток" и "Южный поток". В работе форума приняли участие около 4 тыс. человек из 87 стран. Сумма заключенных соглашений - около $10 млрд.

2011. XV ПМЭФ состоялся 16-18 июня 2011 г. На нем президент России Дмитрий Медведев назвал пять первоочередных шагов в процессе модернизации страны, в том числе через создание Международного финансового центра. Особый интерес получило предложение президента о расширении границ Москвы. Тогда же была введена практика брифингов, во время которых представители органов власти отвечали на вопросы аудитории. В работе форума участвовали 4 тыс. человек из 74 стран, в том числе председатель КНР Ху Цзиньтао. Заключены соглашения на сумму более $7 млрд, самая крупная из сделок - заказ на постройку во Франции двух вертолетоносцев "Мистраль" для ВМФ России.

2012. XVI ПМЭФ состоялся 21-23 июня 2012 г. В ходе выступления на форуме президент РФ Владимир Путин сообщил делегатам о создании в России специальной комиссии по реализации предпринимательской инициативы и назначении на пост бизнес-омбудсмена председателя "Деловой России" Бориса Титова. Число участников форума - 5,3 тыс. человек из более чем 70 стран. ПМЭФ посетили главы Финляндии и Пакистана - Саули Ниинистё и Асиф Али Зардари. Сумма подписанных на форуме соглашений превысила $12 млрд.

2013. XVII ПМЭФ был проведен 20-22 июня 2013 г. Форум прошел в год председательства России в Группе 20. Открывая пленарное заседание, Путин в своей речи высказался за проведение экономической амнистии, высказал намерение выделить средства из Фонда национального благосостояния на окупаемые инфраструктурные проекты (Центральная кольцевая автодорога вокруг Москвы и скоростная железнодорожная магистраль Москва - Казань), а также предложил объединить Верховный и Высший арбитражные суды.

Впервые на форуме прошла церемония награждения лауреатов "Премии развития", учрежденной Внешэкономбанком в 2012 г., - первой премии за достижения в области инвестиций в промышленные и инфраструктурные проекты. На ПМЭФ-2013 присутствовали почти 7,2 тыс. участников из 87 стран, среди них 91 человек из списков миллиардеров Forbes и Fortune. Среди гостей была канцлер Германии Ангела Меркель. Форум освещали 1 тыс. 245 журналистов. Мотив форума: "Перспективы глобальной экономики: время решительных действий". Было заключено 102 соглашения на $320 млрд, что является самым крупным показателем за всю историю форума.

2014. XVIII ПМЭФ был проведен 22-24 мая 2014 г. Перенос форума на май был связан с ожидавшимся в июне саммитом G8 в Сочи. Несмотря на последовавшую отмену саммита, ПМЭФ было решено провести весной. Тема пленарного заседания: "Укрепление доверия в эпоху преобразований". Среди основных событий форума - достижение договоренности с компаниями Visa и MasterCard по переходу на внутрироссийский процессинг операций по банковским картам. В форуме приняли участие 7,6 тыс. человек, 73 стран прислали на форум официальные делегации. Освещали работу форума 1,4 тыс. представителей СМИ из 24 стран. Были подписаны 175 соглашений на сумму в $12 млрд.

2015. XIX ПМЭФ состоялся 18-20 июня 2015 г. Тема пленарного заседания: "Время действовать: совместными усилиями к стабильности и росту". По итогам форума, в котором приняли участие 10 тыс. гостей из 120 стран, было подписано 205 соглашений на сумму более 293,4 млрд руб. Среди наиболее значимых договоренностей - меморандум о сотрудничестве в реализации прокладки газопровода "Северный поток-2", подписанный "Газпромом" и европейскими компаниями.

2016. XX ПМЭФ был перенесен на новую площадку - "Экспофорум" и прошел 16-18 июня 2016 г. Тема пленарного заседания: "На пороге новой экономической реальности". Форум собрал 12 тыс. участников из 133 стран, в панельной сессии приняли участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Италии Маттео Ренци. Было подписано 356 соглашений на общую сумму в 1 трлн 46 млн руб.