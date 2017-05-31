Крупнейшие сделки на ПМЭФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1-3 июня 2017 г. состоится очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о 20 крупнейших сделках и контрактах, заключенных на ПМЭФ в предыдущие годы.

1. На ПМЭФ в 2013 г. между "Роснефтью" и Китайской народной нефтегазовой компанией (CNPC) было заключено соглашение на долгосрочные поставки нефти на сумму в $270 млрд. Контракт предусматривает поставку в Китай 365 млн т нефти в течение 25 лет. Поставки начались в конце июля 2013 г.

2. В ходе ПМЭФ-2013 "Роснефть" заключила соглашение с польской компания PKN Orlen S.A. на поставку в Чехию 8 млн тонн нефти по трубопроводу "Дружба" на сумму $7 млрд. Контракт изначально был заключен до 30 июня 2016 г., на ПМЭФ в 2016 г. был продлен до 30 июня 2019 г.

3. В 2016 г. Газпромбанк и азербайджанская госнефтекомпания ГНКАР подписали меморандум о финансировании проекта газоперерабатывающего комплекса в Гарадаге (Азербайджан) в размере до $5 млрд. Ожидается, что предприятие начнет работу в 2021 г.

4. На ПМЭФ-2016 Минпромторг и "Еврохим" подписали три соглашения о создании химических производств на $4,5 млрд. Планируется строительство завода по производству аммиака в Кингисеппе Ленинградской обл., в Усолье (Пермский край) - будет запущен калийный комбинат, в Котельникове (Волгоградская обл.) - горно-обогатительный комбинат и фабрика по производству хлористого калия.

5. В 2007 г. в рамках ПМЭФ было подписано соглашение между "Аэрофлотом" и Boeing о поставке 22 дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner. Стоимость сделки на тот момент составляла $3,6 млрд (к 2016 г. выросла до $4,8 млрд). Поставки должны были начаться в 2014 г., однако были отложены сначала из-за проблем с литий-ионными аккумуляторами для электрооборудования самолетов этого типа, а затем - из-за удорожания стоимости лизинга, в свою очередь, вызванного падением курса рубля. Договор был расторгнут в ноябре 2016 г.

6. В 2008 г. девелоперская "Группа компаний "ПИК" подписала с управляющей компанией "Морской фасад" соглашение о строительстве 1,3 млн кв. м жилья на намывных территориях в Санкт-Петербурге. Стоимость сделки оценивалась в $3 млрд. "ПИК" заплатила только часть суммы, в 2010 г. компания была вынуждена из-за финансовых проблем выйти из проекта, отдав купленные участки банкам-кредиторам.

7. В 2014 г. было заключено соглашение по формированию инвестиционного проекта между правительством Нижегородской обл. и Федеральным центром проектного финансирования (дочерняя структура ВЭБ) на строительство моста через Волгу в районе поселка Подновье. Общая стоимость проекта оценивалась в $3 млрд. Планировалось, что конкурс на строительство будет проведен в 2015 г., однако он так и не состоялся. В мае 2017 г. губернатор Нижегородской обл. Валерий Шанцев заявил, что мост будет построен и после ввода в эксплуатацию станет платным.

8. На форуме в 2014 г. правительство Санкт-Петербурга подписало соглашение с израильской компанией Morgal Investments о строительстве на Пулковских высотах многофункционального жилого комплекса "Планетоград". Объем соглашения составил около $3 млрд. Из-за задержек с получением согласований на строительство застройщик начал работу на участке только в 2017 г. Завершить стройку планируется в 2027 г.

9. В 2016 г. российский оператор сотовой связи МТС и шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson подписали соглашения по поставке программного обеспечения и контракт на развитие сетей. Общий объем - €1,82 млрд.

10. В 2014 г. государственная компания "Автодор" подписала соглашение со "Стройгазконсалтингом" о строительстве первого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги. Стоимость соглашения составила порядка $1,8 млрд. В августе 2015 г. "Стройгазконсалтинг" передал обязательства компании "Крокус интернешнл", которая в настоящее время занимается строительством этой трассы.

11. На форуме в 2015 г. РЖД подписала договор с Siemens на техническое обслуживание поездов модели "Ласточка" (Desiro Rus) на срок до 40 лет. Стоимость контракта составила €1,7 млрд.

12. В 2012 г. в ходе ПМЭФ авиакомпания "Трансаэро" заключила твердый контракт с корпорацией Airbus о поставках четырех широкофюзеляжных двухэтажных пассажирских самолетов Airbus A380. Размер сделки оценивался в $1,7 млрд. Самолеты так и не были поставлены компании до того, как она прекратила полеты в октябре 2015 г.

13. В 2013 г. на ПМЭФ "Роснефть" достигла соглашения по поставкам нефти с голландской компанией Trafigura. Предоплата по первой поставки составила $1,5 млрд, к 2016 г. Trafigura стала крупнейшим партнером "Роснефти" после китайской CNPC.

14. На полях ПМЭФ-2016 подписано более 10 соглашений между российскими и итальянскими компаниями на общую сумму в $1,3 млрд. В частности, госкорпорация "Роскосмос" и итальянское космическое агентство подписали меморандум о сотрудничестве в области дистанционного зондирования Земли, а "Роснефть" и компания Eni заключили соглашение об основных условиях сотрудничества.

15. 17 июня 2011 г. в ходе Петербургского международного экономического форума был подписан контракт на сумму €1 млрд 120 млн между "Рособоронэкспортом" и французской судостроительной компанией DCNS. Он предусматривал поставку двух универсальных десантных кораблей типа Mistral. В августе 2015 г. контракт на поставку уже построенных кораблей был разорван из-за конфликта на Украине и введения санкций ЕС. Россия получила компенсацию (€949,8 млн) и вернула себе установленное на кораблях российское оборудование. Впоследствии оба "Мистраля" были проданы Францией Египту.

16. На форуме в 2014 г. правительство Петербурга подписало соглашение с китайской фирмой "Хуа Бао" на строительство крупного выставочного центра "Дружба" стоимостью $1 млрд. Для него была выделена территория на юго-западе города, на 2017 г. запланированы только проектирование и изыскательские работы.

17. В 2015 г. нефтяная "Роснефть" продала корпорации BP долю в 20% в проекте "Таас-Юрях" (Среднеботубинское месторождение, Республика Саха - Якутия). Сумма сделки составила $750 млн.

18. В 2014 г. консорциум инвесторов, в который вошли Российский фонд прямых инвестиций, группа зарубежных инвесторов и Газпромбанк, согласовал условия инвестирования в терминал нефтехимического холдинга СИБУР по перевалке сжиженного углеводородного газа и светлых нефтепродуктов в морском порту Усть-Луга в Ленинградской обл. Согласно договоренности, объем инвестиций превысит $700 млн.

19. В 2015 г. российский холдинг "Еврохим" подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Ленинградской обл. по ряду проектов, в том числе касающихся развития химического производства. Сумма соглашений составила €660 млн.

20. В 2009 г. было заключено соглашение между госкорпорацией Роснанотех (ныне - компания "Роснано") и российской бизнес-группой "Ренова" о создании завода по полноцикловому производству солнечных батарей. Сумма сделки составила около $650 млн. Для реализации проекта была создана компания "Хевел". Новый завод в Новочебоксарске (Чувашия) был открыт в 2015 г.