"Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1-3 июня 2017 г. состоится очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он во второй раз пройдет на новой площадке - "Экспофоруме" на юге Санкт-Петербурга.

"Экспофорум" - конгрессно-выставочный центр в Санкт-Петербурге. Построен в 2013-2015 гг. близ Петербургского шоссе в Пушкинском районе города. Расположен в 6 км к юго-востоку от аэропорта Пулково, в 19 км к югу от исторического центра Санкт-Петербурга и в 4 км к северо-западу от музея-заповедника "Царское село".

История

До 2014 г. единственным крупным комплексом для проведения конгрессов и выставок в Санкт-Петербурге был "Ленэкспо", расположенный в южной части Васильевского острова на намывных территориях. Общая выставочная площадь "Ленэкспо" составляет 14 тыс. кв. м, при этом она разделена между девятью павильонами, некоторые из которых были построены еще в 1960-х гг.

9 февраля 2007 г. правительство Санкт-Петербурга и "Газпром" подписали соглашение о строительстве нового выставочного центра вблизи аэропорта Пулково. Для реализации проекта в 2008 г. было создано ЗАО "Экспофорум" (ныне - АО). Торжественное начало строительства нового центра состоялось 23 ноября 2011 г.

Открылся "Экспофорум" 7 октября 2014 г., первым проведенным на нем мероприятием стал IV Петербургский международный газовый форум. При этом основной объем работ по строительству центра завершился только к проведению ПМЭФ в июне 2016 г. Стоимость строительства центра оценивалась СМИ в $1 млрд.

Характеристики

В настоящее время "Экспофорум" располагает тремя выставочными павильонами площадью 13 тыс. 114 кв. м каждый и конгресс-центром. Они соединены крытой галереей, в которой также расположены конференц-залы. В перспективе планируется построить еще четыре павильона. Также в состав "Экспофорума" входят два бизнес-центра. В мае 2016 г. при "Экспофоруме" была открыта гостиница Hampton by Hilton на 207 номеров, а апреле 2017 г. - еще один отель - Hilton на 234 номера.

Инфраструктура "Экспофорума" позволяет проводить массовые мероприятия для 10 тыс. участников или зрителей. Автомобильная парковка у центра рассчитана на 4,7 тыс. мест.

Собственники

Собственниками помещений конгрессно-выставочного центра является АО "Экспофорум", 51% акций которого владеет ООО "Газэнергопром Девелопмент" (на 65,7% принадлежит структурам "Газпрома"), 49% - ООО "Балт-Клин-Комплект" (основной собственник - девелоперская компания АО "Инвестгрупп", 99% акций по состоянию на 2017 г. принадлежали Валентине Дубленниковой).

Оператором комплекса является ООО "Экспофорум-Интернэшнл" (80% акций принадлежит ООО "Балт-Клин-Комплект").

Официальный сайт - www.expoforum.ru