Россия может потребовать компенсации от США за арест российской дипсобственности

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские власти могут потребовать от США компенсации за арест российской дипломатической собственности в США.
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия 24".
"Это вопрос (наложение ареста на дипсобственность РФ - прим. ТАСС) плавно перетекает в сферу компенсации ущерба", - сказала она.
При этом Москва не получила от Вашингтона предложений по разрешению ситуации с арестом дипсобственности, отметила Захарова.
"В ходе переговоров в Вашингтоне эта тема, естественно, обсуждалась, она обсуждалась не единожды и не только там. В Вашингтоне американская сторона сказала, что в ближайшее время передаст нам свои предложения по тому, как разблокировать эту ситуацию. Ближайшее время затянулось уже на месяц, это было в первой декаде мая, сейчас 1 июня. До сих пор мы не получили от американской стороны никаких предложений", - сказала она.