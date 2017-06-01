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Россия может потребовать компенсации от США за арест российской дипсобственности

Политика
1 июня, 14:18 UTC+3

При этом Москва не получила от Вашингтона предложений по разрешению ситуации, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские власти могут потребовать от США компенсации за арест российской дипломатической собственности в США.

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Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это вопрос (наложение ареста на дипсобственность РФ - прим. ТАСС) плавно перетекает в сферу компенсации ущерба", - сказала она.

При этом Москва не получила от Вашингтона предложений по разрешению ситуации с арестом дипсобственности, отметила Захарова.

"В ходе переговоров в Вашингтоне эта тема, естественно, обсуждалась, она обсуждалась не единожды и не только там. В Вашингтоне американская сторона сказала, что в ближайшее время передаст нам свои предложения по тому, как разблокировать эту ситуацию. Ближайшее время затянулось уже на месяц, это было в первой декаде мая, сейчас 1 июня. До сих пор мы не получили от американской стороны никаких предложений", - сказала она.

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