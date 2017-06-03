Путин: НАТО создавалась как инструмент для борьбы с СССР

ВАШИНГТОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. НАТО создавалась как инструмент ведения холодной войны против Советского Союза, однако СССР уже не существует. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телекомпании NBC.

"НАТО создавалась как инструмент холодной войны для борьбы с Советским Союзом, - сказал президент РФ. - Но больше нет никакого... Советского Союза".