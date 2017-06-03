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Путин: НАТО создавалась как инструмент для борьбы с СССР

Политика
3 июня, 2:51 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Президент РФ также отметил, что СССР уже не существует

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ВАШИНГТОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. НАТО создавалась как инструмент ведения холодной войны против Советского Союза, однако СССР уже не существует. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телекомпании NBC.

"НАТО создавалась как инструмент холодной войны для борьбы с Советским Союзом, - сказал президент РФ. - Но больше нет никакого... Советского Союза".

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