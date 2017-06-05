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Число обращений на "Прямую линию" с президентом превысило 100 тысяч

Политика
5 июня, 13:19 дата обновления: 5 июня, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Поступившие вопросы, по словам Дмитрия Пескова, уже анализируют авторы проекта и готовят их к передаче президенту

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Число обращений на "Прямую линию" с президентом уже превысило 100 тыс., рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Прямая линия" с президентом состоится 15 июня, уже заработал колл-центр, уже вышло за 100 тыс. число обращений по разным каналам. Авторы проекта уже анализируют (поступившие вопросы), мы тоже смотрим весь массив обращений, готовимся к поэтапной передаче этого массива президенту, который сам всегда тщательно подавляющую часть обращений обрабатывает", - сказал Песков.

Он добавил, что в 2017 году расширился инструментарий, который можно задействовать, чтобы задать свой вопрос президенту, усовершенствованы приложения для мобильных устройств, "со смартфона можно фактически и видео записывать, и аудио, и текст".

15-я "Прямая линия" Путина

О том, что глава государства проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян в прямом эфире 15 июня, Кремль сообщил 4 июня. Предстоящая "Прямая линия" станет уже 15-й по счету для Путина. Она выйдет в эфире в 12:00 по московскому времени на телеканалах Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В традициях предыдущих программ, глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки, отмечала пресс-служба Кремля.

Задать свой вопрос можно по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: "ВКонтакте" и "Одноклассники". В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик. Вопросы принимаются с 08:00 мск 4 июня вплоть до окончания программы, наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в прямом эфире.

В 2016 году Владимир Путин отвечал на вопросы россиян в таком формате 14 апреля. Впервые же программа вышла 24 декабря 2001 года.

В дальнейшем "Прямые линии" проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 гг. Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них десять раз в качестве главы государства и четыре - как председатель правительства. По словам президента, "прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество". В ходе первой "Прямой линии" в 2001 году Путину было адресовано 400 тыс. вопросов; в дальнейшем их число постоянно увеличивалось и к 2015 году перевалило за 3,25 млн.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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