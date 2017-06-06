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Косачев: у коалиции нет прав на "защиту" в Сирии

Политика
6 июня, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Ранее ВВС коалиции нанесли удар по проправительственным силам в Сирии в зоне деэскалации на юге страны

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Термин "защита" в случае с очередным ударом по проправительственным силам в Сирии неприменим для определения этих действия коалиции, так как у нее нет на это прав. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Он отметил, что в деталях происшедшего еще предстоит разбираться и оценки должны делать специалисты - военные и дипломаты, и только потом политики.

Ранее поступили сообщения о том, что ВВС коалиции нанесли удар по проправительственным силам в Сирии в зоне деэскалации на юге страны. Как говорится в заявлении штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, коалиция готова обороняться в случае, если проправительственные силы отказываются покинуть зону деэскалации.

"Но что вызывает изумление, так это термин "защищаться" применительно к войскам так называемой "коалиции", действующей на территории Сирии. Напомню, что с точки зрения международного права у "коалиции" нет ни малейших прав на такие действия, и термин "защита" здесь в любом случае неуместен и неприменим", - сказал Косачев.

Он отметил, что для таких ситуаций есть понятная и разумная формула: "Не используйте военную силу в отношении законных властей суверенного государства, и не будет возникать никаких угроз в ваш адрес".

Это уже второй за месяц случай нанесения силами коалиции авиаудара по проправительственным войскам в районе Ат-Танфа. 18 мая был совершен авиаудар по отрядам, которые действовали в пределах установленной зоны деэскалации к северо-западу от города Эт-Танф. Как заявили в штабе коалиции, эти отряды "представляли угрозу для США и их партнеров".

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