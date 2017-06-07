МИД РФ: сирийские военные в районе Ат-Танфы не представляли угрозы для коалиции

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Подвергшиеся атаке проправительственные силы в Сирии не представляли угрозы для коалиции США. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Те военизированные структуры, по которым был нанесен удар, не представляли никакой военной угрозы для сил возглавляемой США антиигиловской коалиции, - отметил Рябков. - Фактически речь идет о том, что США тем самым пытаются по факту установить режим зон безопасности в том ключе, который устраивает их".
"Мы же предлагаем зоны деэскалации согласовывать. Соответствующие наши идеи и предложения были американской стороне сделаны, - обратил внимание он. - Продолжаем работу, но пока реакция Вашингтона недостаточно конструктивная. Поэтому произошедшее вчера имеет негативный эффект и на ситуацию "на земле", и на политические аспекты развития в Сирии и вокруг нее".
По словам замглавы российского МИД, удар США по позициям проправительственных сил в Сирии нарушает международное право. "Военные РФ и США находятся в контакте в целом по ситуации в Сирии, - сказал он. - Вопрос не в том, предупреждали или не предупреждали (об ударе), а в политической стороне этого дела. Как и 18 мая в этом же районе наносился удар, так и нынешний осуществлен, по нашей оценке, в нарушение международного права. Мотивировки, которые мы слышим со стороны центрального командования ВС США, мягко говоря, сомнительны".
Москва "продолжает настаивать на том, чтобы в полном объеме реализовать концепцию зон деэскалации в том виде, как она была разработана и сформулирована в Меморандуме от 4 мая", заявил заместитель главы МИД РФ.