Песков: эмир Катара не поднимал тему российских хакеров в разговоре с Путиным накануне

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани не затрагивал в состоявшемся накануне телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным тему российских хакеров.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, эту тему эмир Катара не поднимал", - сказал он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США выступил с утверждением, что именно российские хакеры получили доступ к системам государственного информационного агентства Катара и разместили там сфабрикованную новость, что частично спровоцировало скандал и даже разрыв дипломатических отношений между этой страной и рядом других государств.

В результате восемь государств - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий - объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за якобы поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии. Власти Катара назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

Обвинения в адрес России и неких хакеров, которые якобы вмешиваются в дела других государств, регулярно в последние месяцы звучат из разных стран, в том числе из США, Франции, Германии. Официальные представители РФ на различных уровнях неоднократно опровергали это, указывая на то, что никаких доказательств причастности Москвы ни разу не было представлено. Именно этой теме была посвящена значительная часть дискуссии на состоявшемся на минувшей неделе Петербургском международном экономическом форуме, в ходе которой Путин был вынужден вновь опровергать данные о любой подобной активности со стороны РФ.

Как сообщила во вторник пресс-служба Кремля, Путин обсудил по телефону с эмиром Катара международную проблематику и подтвердил позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами, путем диалога. Обсуждались также вопросы российско-катарского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.