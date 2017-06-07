Допускавших нарушения иностранных наблюдателей могут не пустить на выборы президента РФ

"Ювентус" продлил контракт с главным тренером Аллегри до 2020 годаСпорт 7 июня, 15:59
"Зоркий" подтвердил участие в чемпионате России по хоккею с мячомСпорт 7 июня, 15:55
Теракты в Иране. ХронологияБиографии и справки 7 июня, 15:40
Первая грузовая компания допускает возможность покупки "УВЗ-Логистик"Транспорт 7 июня, 15:38
Макарова и Веснина не смогли выйти в полуфинал Roland Garros в парахСпорт 7 июня, 15:36
Глава комиссии ОП РФ считает нонсенсом выделение президентских грантов НКО-"иноагентам"Политика 7 июня, 15:35
В Петербурге из-за Исаакия ужесточают требования к инициаторам референдумовОбщество 7 июня, 15:32
Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в мореПроисшествия 7 июня, 15:29
Росавиация может отменить чартеры при массовых задержках рейсовЭкономика и бизнес 7 июня, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Международные нормы не обязывают страны приглашать иностранных наблюдателей на выборы, это право каждого государства, при этом некоторым наблюдателям, нарушившим инструкции ЦИК во время работы на выборах в Госдуму, может быть оказано в аккредитации на президентских выборах. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС член ЦИК РФ Василий Лихачев, курирующий в комиссии вопросы международного взаимодействия.
Ранее в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила не приглашать на выборы в России делегации наблюдателей из тех стран, которые не допускают российских наблюдателей на свои избирательные участки. По ее мнению, все должно быть зеркально.
Лихачев напомнил, что в России приглашать иностранных и международных наблюдателей могут президент, МИД, Совет Федерации, Госдума и ЦИК. "В международном праве нет обязанности по приглашению наблюдателей, есть право. И они сами приглашают, кто может приехать", - пояснил он.
По словам Лихачева, в ЦИК есть нормативные документы, регулирующие деятельность иностранных наблюдателей на территории России. "В частности, одно из требований, которые мы предъявляем к наблюдателям, это чтобы они уважали государственный суверенитет РФ и не нарушали основные принципы международного права", - сказал он.
При этом он отметил, что наблюдателям, нарушившим установленные Центризбиркомом правила, впоследствии может быть отказано в аккредитации на других выборах. "На прошедших выборах в Госдуму было зафиксировано несколько фактов по нарушению правил поведения из инструкции ЦИК, был факт нарушения пограничного режима в Псковской области со стороны некоторых наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. Если эти фамилии вдруг появляются на выборах президента, то Россия имеет полное право поставить вопрос об исключении этих людей из делегации БДИПЧ", - сказал член Центризбиркома.
По мнению Лихачева, предложение Матвиенко следует изучить "с точки зрения прагматизма, целесообразности и борьбы с русофобией". "Мы должны очень внимательно и уважительно к нормам международного права отслеживать каждый случай, когда будем принимать решение о неучастии представителей того или иного государства в избирательных циклах РФ", - подчеркнул он.