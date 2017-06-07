Допускавших нарушения иностранных наблюдателей могут не пустить на выборы президента РФ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Международные нормы не обязывают страны приглашать иностранных наблюдателей на выборы, это право каждого государства, при этом некоторым наблюдателям, нарушившим инструкции ЦИК во время работы на выборах в Госдуму, может быть оказано в аккредитации на президентских выборах. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС член ЦИК РФ Василий Лихачев, курирующий в комиссии вопросы международного взаимодействия.

Ранее в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила не приглашать на выборы в России делегации наблюдателей из тех стран, которые не допускают российских наблюдателей на свои избирательные участки. По ее мнению, все должно быть зеркально.

Лихачев напомнил, что в России приглашать иностранных и международных наблюдателей могут президент, МИД, Совет Федерации, Госдума и ЦИК. "В международном праве нет обязанности по приглашению наблюдателей, есть право. И они сами приглашают, кто может приехать", - пояснил он.

По словам Лихачева, в ЦИК есть нормативные документы, регулирующие деятельность иностранных наблюдателей на территории России. "В частности, одно из требований, которые мы предъявляем к наблюдателям, это чтобы они уважали государственный суверенитет РФ и не нарушали основные принципы международного права", - сказал он.

При этом он отметил, что наблюдателям, нарушившим установленные Центризбиркомом правила, впоследствии может быть отказано в аккредитации на других выборах. "На прошедших выборах в Госдуму было зафиксировано несколько фактов по нарушению правил поведения из инструкции ЦИК, был факт нарушения пограничного режима в Псковской области со стороны некоторых наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. Если эти фамилии вдруг появляются на выборах президента, то Россия имеет полное право поставить вопрос об исключении этих людей из делегации БДИПЧ", - сказал член Центризбиркома.

По мнению Лихачева, предложение Матвиенко следует изучить "с точки зрения прагматизма, целесообразности и борьбы с русофобией". "Мы должны очень внимательно и уважительно к нормам международного права отслеживать каждый случай, когда будем принимать решение о неучастии представителей того или иного государства в избирательных циклах РФ", - подчеркнул он.