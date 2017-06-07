Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Допускавших нарушения иностранных наблюдателей могут не пустить на выборы президента РФ

Политика
7 июня, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

По словам члена Центризбиркома Василия Лихачева, в ЦИК есть нормативные документы, регулирующие деятельность иностранных наблюдателей на территории России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Международные нормы не обязывают страны приглашать иностранных наблюдателей на выборы, это право каждого государства, при этом некоторым наблюдателям, нарушившим инструкции ЦИК во время работы на выборах в Госдуму, может быть оказано в аккредитации на президентских выборах. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС член ЦИК РФ Василий Лихачев, курирующий в комиссии вопросы международного взаимодействия.

Ранее в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила не приглашать на выборы в России делегации наблюдателей из тех стран, которые не допускают российских наблюдателей на свои избирательные участки. По ее мнению, все должно быть зеркально.

Лихачев напомнил, что в России приглашать иностранных и международных наблюдателей могут президент, МИД, Совет Федерации, Госдума и ЦИК. "В международном праве нет обязанности по приглашению наблюдателей, есть право. И они сами приглашают, кто может приехать", - пояснил он.

По словам Лихачева, в ЦИК есть нормативные документы, регулирующие деятельность иностранных наблюдателей на территории России. "В частности, одно из требований, которые мы предъявляем к наблюдателям, это чтобы они уважали государственный суверенитет РФ и не нарушали основные принципы международного права", - сказал он.

При этом он отметил, что наблюдателям, нарушившим установленные Центризбиркомом правила, впоследствии может быть отказано в аккредитации на других выборах. "На прошедших выборах в Госдуму было зафиксировано несколько фактов по нарушению правил поведения из инструкции ЦИК, был факт нарушения пограничного режима в Псковской области со стороны некоторых наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. Если эти фамилии вдруг появляются на выборах президента, то Россия имеет полное право поставить вопрос об исключении этих людей из делегации БДИПЧ", - сказал член Центризбиркома.

По мнению Лихачева, предложение Матвиенко следует изучить "с точки зрения прагматизма, целесообразности и борьбы с русофобией". "Мы должны очень внимательно и уважительно к нормам международного права отслеживать каждый случай, когда будем принимать решение о неучастии представителей того или иного государства в избирательных циклах РФ", - подчеркнул он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в море
2
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
3
ЛДПР внесла законопроект о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
4
Трамп предложит Кристофера Рея на пост главы ФБР
5
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
Причиной избиения школьницы в лесополосе в Москве стала ревность
Темы дня
Загрузка...
Реклама