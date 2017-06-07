Депутат сомневается в перспективах инициативы ЛДПР о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев считает, что гимн российской империи "Боже, Царя храни!", предложенный в законопроекте ЛДПР на смену нынешнему государственному гимну РФ, в настоящее время не будет выполнять главную задачу - объединять граждан страны.
"Современная Россия по-прежнему многоконфессиональная, многонациональная страна. Со словами в государственном гимне "Боже, Царя храни!" не будет объединяющего начала", - сказал единоросс ТАСС.
Кроме этого, на его взгляд, "смена гимна происходит в исторические переломные моменты". "А сейчас такого момента и событий, к счастью, нет", - добавил Шхагошев.
Он также отметил, что монархия давно осталась в прошлом, а "в произведении "Боже, Царя храни!" монарх представляется главным символом". "У этого произведения нет шансов быть объединяющим, поэтому у такой инициативы вряд ли есть перспективы", - заключил он.
Ранее сегодня депутаты фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Виталий Пашин внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об изменении государственного гимна России: они предлагают вновь сделать гимном произведение "Боже, Царя храни!". Депутаты напомнили, что это музыкальное произведение было гимном Российской империи с 1834 года до Февральской революции 1917 года. По мнению разработчиков, "именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей".