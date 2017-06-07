Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат сомневается в перспективах инициативы ЛДПР о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"

Политика
7 июня, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев считает, что в этом гимне не будет "объединяющего начала" для граждан России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев считает, что гимн российской империи "Боже, Царя храни!", предложенный в законопроекте ЛДПР на смену нынешнему государственному гимну РФ, в настоящее время не будет выполнять главную задачу - объединять граждан страны.

"Современная Россия по-прежнему многоконфессиональная, многонациональная страна. Со словами в государственном гимне "Боже, Царя храни!" не будет объединяющего начала", - сказал единоросс ТАСС.

Кроме этого, на его взгляд, "смена гимна происходит в исторические переломные моменты". "А сейчас такого момента и событий, к счастью, нет", - добавил Шхагошев.

Он также отметил, что монархия давно осталась в прошлом, а "в произведении "Боже, Царя храни!" монарх представляется главным символом". "У этого произведения нет шансов быть объединяющим, поэтому у такой инициативы вряд ли есть перспективы", - заключил он.

Ранее сегодня депутаты фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Виталий Пашин внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об изменении государственного гимна России: они предлагают вновь сделать гимном произведение "Боже, Царя храни!". Депутаты напомнили, что это музыкальное произведение было гимном Российской империи с 1834 года до Февральской революции 1917 года. По мнению разработчиков, "именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шхагошев, Адальби Люлевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корпус "стражей исламской революции" Ирана обвинил Эр-Рияд в причастности к терактам
2
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
3
"Гоголь не знал России": 10 неожиданных фактов о "Мертвых душах"
4
ЛДПР внесла законопроект о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
5
Росавиация может отменить чартеры при массовых задержках рейсов
6
Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в море
7
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
Темы дня
Загрузка...
Реклама