Советник президента Яковлев: нужно развивать правовое сознание у принимающих гражданство

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Советник президента РФ Вениамин Яковлев считает необходимым сделать акцент на развитии правового сознания у людей, которые принимают гражданство. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Европейско-Азиатского правового конгресса в Екатеринбурге.
"Я не вижу смысла вводить присягу при принятии гражданства. Любой безответственный человек может принять все что угодно. Акцент нужно сделать на развитии правового сознания у людей, принимающих гражданство. Просто присяга ничего не даст",- сказал Яковлев.
Вениамин Яковлев - автор свыше 150 научных публикаций по проблемам теории права, гражданского права, правосудия. В частности, книг и учебных пособий: "Гражданское право" (1985), "Юридическая конфликтология" (1995), "Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации" (1995) и др. Один из авторов Гражданского кодекса РФ, федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации", Арбитражного процессуального кодекса РФ, закона "О статусе судей Российской Федерации".
6 июня президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. В ответ Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента изучит международный опыт в этом вопросе и с учетом этого опыта, а также российских традиций предложит главе государства на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране, "чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения".
Европейско-Азиатский правовой конгресс проходит с 8 по 9 июня, он соберет более 1 тыс. экспертов, представителей федеральных и региональных органов власти.