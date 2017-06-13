СК возбудил дело в отношении депутата Рады Парасюка за нападение на генконсульство РФ

Гончар: "Питтсбург" сможет выиграть Кубок Стэнли и в следующем годуСпорт 13 июня, 9:47
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"Происшествия 13 июня, 9:30
Южнокорейский биатлонист Лапшин пропустит 4-6 месяцев из-за травмыСпорт 13 июня, 8:52
ФСБР намерена создать борцовскую систему FAN-ID по примеру футбольнойСпорт 13 июня, 8:46
Жуков призвал оргкомитет ОИ-2022 в Пекине использовать опыт Олимпиады-2008Спорт 13 июня, 8:29
Дасаев: "Спартак" хочет построить победную команду-династиюСпорт 13 июня, 8:19
Хабаровские ученые пройдут на катерах маршрутом Пржевальского по УссуриНаука 13 июня, 7:44
Форвард "Голден Стэйт" Дюрант признан самым ценным игроком финала НБАСпорт 13 июня, 7:09
"Голден Стэйт" обыграл "Кливленд" и стал пятикратным чемпионом НБАСпорт 13 июня, 6:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка за нападение на генконсульство России на Украине в марте 2016 года. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по факту нападения в 2016 году на генеральное консульство РФ (ст. 360 УК РФ) во Львове и надругательства над флагом России (ст. 329 УК РФ). Одним из фигурантов этого уголовного дела является действующий депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк", - сказала Петренко.
В ходе расследования уголовного дела помимо причастности к этим преступлениям, следствием получены достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что Парасюк 9 марта 2016 года также склонял собравшихся возле генконсульства людей к нападению на российское диппредставительство. "В связи с этим в отношении Парасюка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой")", - отметила Петренко.