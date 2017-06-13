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СК возбудил дело в отношении депутата Рады Парасюка за нападение на генконсульство РФ

Политика
13 июня, 9:53 UTC+3

По словам представителя Следственного комитета, Владимир Парасюк также склонял собравшихся возле генконсульства людей к нападению на российское диппредставительство

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка за нападение на генконсульство России на Украине в марте 2016 года. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по факту нападения в 2016 году на генеральное консульство РФ (ст. 360 УК РФ) во Львове и надругательства над флагом России (ст. 329 УК РФ). Одним из фигурантов этого уголовного дела является действующий депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк", - сказала Петренко.

В ходе расследования уголовного дела помимо причастности к этим преступлениям, следствием получены достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что Парасюк 9 марта 2016 года также склонял собравшихся возле генконсульства людей к нападению на российское диппредставительство. "В связи с этим в отношении Парасюка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой")", - отметила Петренко.

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