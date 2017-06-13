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Депутат: слушания в Думе по реновации позволили увести от акции Навального тысячи людей

Политика
13 июня, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

По мнению замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева, Алексей Навальный рассчитывал, что к акции 12 июня присоединятся недовольные программой реновации граждане

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Проведение в Госдуме широких парламентских слушаний по реновации, в ходе которых были услышаны все мнения и замечания по проекту, позволили предотвратить более масштабную провокацию сторонников блогера Алексея Навального на улицах Москвы 12 июня с участием тех жителей хрущевок, которые все еще не поддерживают программу. Такое мнение высказал ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Накануне на проспекте Сахарова прошла согласованная акция оппозиции. По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 1,8 тыс. человек. В то же время группа оппозиционеров решила провести несанкционированную акцию на Тверской улице, где проходил фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание". По данным столичной полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4,5 тыс. человек, более 150 человек были задержаны. За организацию данной акции Симоновский суд Москвы назначил Алексею Навальному 30 суток административного ареста.

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"Полный контакт законодателей и жителей хрущевок при принятии многочисленных поправок ко второму чтению законопроекта о реновации исключил возможность большой провокации 12 июня на Тверской", - уверен Шхагошев. "Прозрачный подход к обсуждению резонансного законопроекта, который коснется более 1,5 млн человек, предотвратил участие в несанкционированном митинге оппозиции накануне большего числа людей, потому что те, кто мог бы выйти на улицу, получили ответы на все волнующие их вопросы по проекту", - указал депутат.

По его словам, "Навальный рассчитывал, что 12 июня жители домов, которые недовольны реновацией, присоединятся к его акции, но этого не произошло, поскольку их число значительно сократилось после слушаний в Госдуме, и они поняли, что путем диалога можно снять свои опасения". Шхагошев напомнил, что с инициативой провести широкое обсуждение поправок ко второму чтению законопроекта о реновации выступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. "Проведение этих парламентских слушаний позволило снять замечания и опасения москвичей, которые выступали против проекта. Жители принимали непосредственное участие в разработке законопроекта ко второму чтению", - добавил единоросс.

"Таким образом, открытое, прямое и живое обсуждение законопроекта увело тысячи людей от протестов", - заключил депутат.

Парламентские слушания по теме "Создание правовых условий для обеспечения жителей города Москвы комфортным и современным жильем как ключевой элемент реновации жилищного фонда" прошли в Госдуме 6 июня. В слушаниях приняли участие около 500 человек, более 370 из которых - москвичи, дома которых попадают в программу реновации. По итогам слушаний была создана рабочая группа по дальнейшей доработке законопроекта и мониторингу программы реновации, в которую тоже вошли жители Москвы, чьи дома попадают под снос в рамках программы.

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