Дегтярев предложил отменить проведение международных спортивных соревнований на Украине

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил отменить проведение всех спортивных соревнований на Украине после того, как российскому боксеру было отказано во въезде в эту страну на чемпионат Европы по боксу.
"Все мировые федерации мы призываем к тому, чтобы заканчивать международные соревнования на территории Украины. На примере "Евровидения" и Юлии Самойловой мы увидели, что главные принципы были растоптаны, когда не была допущена до конкурса наша исполнительница ", - заявил он.
Ранее в среду в пресс-службе Федерации бокса России сообщили, что российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины для участия в чемпионате Европы. Спортсмена, а также пресс-секретаря Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков задержали после остановки поезда на въезде в Харьков.
"Сейчас опять чемпионат Европы по боксу, и нашего боксера не пускают. Надуманные причины. Международные соревнования - они на то и международные, что страна, принимающая их, должна на себя взять обязательства обеспечить безопасность всем спортсменам из всех стран, в том числе и гражданам России", - указал депутат.