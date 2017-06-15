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Власти: проблема платных справок в МФЦ Ставрополья пострадавшим от паводка не единичная

Политика
15 июня, 15:26 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 15, июня. /ТАСС

Вопрос выдачи справок в платном режиме не зависит от местных властей, отметила представитель администрации муниципального образования Елена Тимошенко

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СТАВРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Глава села Краснокумское (Ставропольский край) поднимал проблему платных справок в МФЦ, которые приходится получать жителям пострадавших от паводка районов. Проблема не единичная, сообщила ТАСС представитель администрации муниципального образования Елена Тимошенко.

Ранее жительница Ставрополья в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила о том, что с нее требуют деньги за восстановительные работы. Глава государства назвал такую ситуацию "полным бредом" и потребовал от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплате средств, а от губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова - немедленного ответа, куда ушли деньги на поддержку жителям региона, пострадавшим от наводнения. Глава региона отправился на место - в село Краснокумское, чтобы лично разобраться в проблеме.

"По факту признания дома аварийным справки через МФЦ выдаются в платном режиме, глава муниципального образования уже обращался на уровень районной администрации, краевой думы, чтобы пострадавшим пойти навстречу. До сегодняшнего дня вопрос пока не решился - на сегодняшний день справка в МФЦ платная", - сказала она.

По словам Тимошенко, этот вопрос не зависит от местных властей. "Он поднимал этот вопрос еще в самом начале, к сожалению, эта проблема носит не единичный характер, глава пытался интересы населения защитить", - отметила представитель администрации.

Жители Краснокумского, обратившиеся с вопросом к Владимиру Путину, имеют право на все положенные выплаты. "Люди подали заявление на выплаты, они включены в список, они право на эти выплаты имеют. Не все выплаты пока получены пострадавшими, потому что процедура занимает некоторое время", - пояснила Тимошенко.

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов. В общей сложности были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 6,6 тыс. человек.

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