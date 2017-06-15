Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин указал, что только российский гражданин может определить, кто будет возглавлять страну.

Во время "Прямой линии" глава государства сам выбрал из списка вопрос о том, кого он планирует "оставить после себя".

"Во-первых, я еще работаю", - указал Путин. Во-вторых, обратил он внимание, "это должен определить избиратель, российский народ".

"Я, конечно, сам когда-то определюсь, не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы", - отметил президент. "Но мы не должны забывать, что избиратель, российский гражданин, только он может определить, кто будет возглавлять регионы, район конкретный, город, область или страну", - подчеркнул Путин.