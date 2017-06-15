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Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну

Политика
15 июня, 16:07 дата обновления: 15 июня, 16:14 UTC+3

Так президент ответил на вопрос, кого он намерен оставить после себя

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин указал, что только российский гражданин может определить, кто будет возглавлять страну.

Во время "Прямой линии" глава государства сам выбрал из списка вопрос о том, кого он планирует "оставить после себя".

"Во-первых, я еще работаю", - указал Путин. Во-вторых, обратил он внимание, "это должен определить избиратель, российский народ".

"Я, конечно, сам когда-то определюсь, не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы", - отметил президент. "Но мы не должны забывать, что избиратель, российский гражданин, только он может определить, кто будет возглавлять регионы, район конкретный, город, область или страну", - подчеркнул Путин.

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