В Госдуму поступило 26 вариантов присяги при приеме гражданства РФ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Рабочая группа в Госдуме получила 26 вариантов текста присяги для вступления в гражданство РФ, сообщил журналистам председатель комитета Госдумупо государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"К нам поступило до момента заседания 20 проектов (присяги), и во время проведения расширенного заседания рабочей группы к нам поступило еще шесть таких проектов", - сказал Крашенинников. По его словам, на основании поступивших проектов будет подготовлен итоговый окончательный текст присяги.

В свою очередь руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, говоря о сроках разработки текста присяги отметил, что "сроки есть, но не в ущерб качеству".

Ранее в Госдуме был объявлен конкурс на создание текста присяги при приобретении гражданства РФ, участие в котором могут принять все желающие. Как ранее сообщалось, проект клятвы может быть составлен к 3 июля в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта об отзыве решения о вступлении в гражданство РФ для осужденных за терроризм. Сам закон, по словам депутата, скорее всего, будет принят до конца весенней сессии палаты, последнее пленарное заседание которой намечено на 21 июля.

6 июня президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. В ответ Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента изучит международный опыт в этом вопросе и с учетом этого опыта, а также российских традиций предложит главе государства на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране, "чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения".