Песков вновь указал на абсурдность претензий к Москве в контексте минских соглашений

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Вооруженное противостояние в Донбассе носит исключительно внутриукраинский характер, а его прекращение полностью зависит от Киева, в связи с чем заявления иностранных партнеров о невыполнении Москвой положений минских соглашений абсурдны. Об этом в пятницу в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Поскольку речь идет о внутриукраинском конфликте, то проблему может решить лишь Киев. Минские договоренности - единственное, что у нас есть, пока это безальтернативный документ. Все многочисленные заявления наших партнеров о том, что Москва должна что-то выполнить в минских договоренностях, они абсурдны. Эта абсурдность видна невооруженным глазом после беглого прочтения текста минских договоренностей", - подчеркнул он.

Песков также обратил внимание на желание руководства России продолжать поддержку страдающих от войны жителей Донбасса. "Безусловно. Он (президент России Владимир Путин) сказал, что будем заботиться максимально", - констатировал пресс-секретарь.

В четверг после "Прямой линии" Путин заявил журналистам, что рассчитывает на ум, здравый смысл и ответственность украинских политиков для выполнения "договоренностей, которые достигнуты в результате достаточно сложной работы". "Я имею в виду, прежде всего, минские соглашения", - пояснил президент. Кроме того, он пообещал сделать все, чтобы поддержать людей в Донбассе. "Мы будем делать все, для того, чтобы людей там поддержать вне зависимости ни от каких внешних факторов", - подчеркнул глава государства.

Российские официальные лица уже неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта на Украине и выступает исключительно в качестве посредника для урегулирования кризиса, а потому не может выполнить минские соглашения.