"Прямая линия" Путина: без рекордов, но по делу и не без иронии

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Очередная, 15-я по счету, "Прямая линия" президента России Владимира Путина не перекроила таблицу его рекордов общения с россиянами. Она длилась 3 часа 56 минут - на 50 минут короче, чем достижение 2013 года.

Зато общение на этот раз выглядело скорее как равноправный диалог россиян с президентом, чем традиционный формат вопрос-ответ. Более длительными были вопросы, похожие порой на выступления или размышления, больше было репортажей с мест, а ответы президента были крайне предметными, словно он экономил время для своих собеседников, давая им возможность высказаться.

В результате президент ответил почти на 70 вопросов - это выше среднего уровня для таких мероприятий.

"Все будет хорошо"

Путин пришел в специально оборудованную студию в Гостином дворе близ Кремля в черном костюме, белой рубашке и лиловом галстуке с четырехминутным опозданием.

Несмотря на то, что мероприятие неофициальное, собравшиеся в зале, рассчитанном на 211 мест, встречали президента стоя аплодисментами.

У главы государства был с собой блокнот с записями от руки, в которые он заглядывал, когда приводил различные свежие экономические показатели. В этом же блокноте Путин продолжал делать пометки, когда к нему обращались с конкретными просьбами о помощи - по проблемам с восстановлением жилья после стихийных бедствий, по снабжению лекарствами. Там же он помечал привлекшие его внимание поступающие в электронном виде вопросы, которые присматривал с мониторов.

Журналисты-старожилы, не пропустившие ни одной такой "Прямой линии" с 2001 года, обратили внимание на уверенный, успокаивающий, даже несколько расслабленный тон президента. По ряду вопросов он обещал, что строго спросит с губернаторов и местных властей (Иркутской области, Ставрополья, Забайкалья), руководителей ведомств. А жительницу одного из аварийных домов Ижевска обещал в скором времени навестить во время командировки в Удмуртию.

Сам глава государства признался, что видит смысл "Прямых линий" не только в том, чтобы власти на местах "зашевелились", но и в том, чтобы понять в целом сегодняшние настроения общества. Он поблагодарил россиян, приславших более 2 млн обращений, за такую совместную работу.

Ближе к концу Путин произнес, обращаясь к своим собеседникам, а значит, и ко всей стране: "Все будет хорошо".

Для такого обещания у президента были все основания: с самого начала "Прямой линии" он дал уверенный позитивный сигнал по самой, судя по предварительным опросам, волнующей россиян проблеме: экономической ситуации в стране и доходах населения. Он заверил, что кризис остался позади, начался рост ВВП, отметил падение инфляции и успехи в импортозамещении. Президент не скрыл, что его тревожит снижение реальных доходов россиян, но заверил, что положение меняется. Он сообщил, что пенсии будут продолжать индексироваться, а вопрос о пенсионном возрасте находится лишь в стадии изучения.

Сухая статистика

Действительно, социальные и экономические проблемы с отрывом лидировали в "Прямой линии" - 35 вопросов, причем упор был сделан именно на социальную сферу. По подсчетам, ей президент уделил около часа.

Международные темы (Украина, США, Сирия) затрагивались семь раз, о них Путин говорил 35 минут, внутренней политике он отвел около 40 минут. К вопросам экологии президент обращался дважды, но достаточно основательно (утилизация мусора в подмосковной Балашихе и загрязнение Находки угольной пылью). Еще около четверти часа было посвящено вопросам культуры и спорта (Чемпионат мира по футболу и свобода творчества).

Причем, отвечая на вопрос о том, как он оценивает шансы российских футболистов, Путин шутливо перебросил мяч на половину поля собеседников, переадресовав вопрос сидевшему в зале бывшему нападающему и тренеру, а ныне депутату Госдумы Валерию Газзаеву. Тот, однако, ловко уклонился от ответа, вернув мяч обратно президенту, который не стал строить больших прогнозов, но выразил надежду, что российские футболисты на Чемпионате мира 2018 года проявят себя бойцами.

О личном

Доверительная атмосфера, возникшая во время диалога, видимо, отразилась на том, что Путин больше, чем обычно, говорил о себе. Сначала он поддержал девушку Дарью из Апатитов Мурманской области, у которой вовремя не обнаружили онкологическое заболевание. Президент рассказал, что у его отца была сходная история, но его смогли спасти еще много лет назад, а сегодняшняя медицина тем более должна помочь. Путин обещал девушке и свою помощь.

Чуть позднее Путин еще раз вспомнил об отце. Отвечая на вопрос, знает ли он, как реально живут простые россияне, он рассказал, как его отец "лазил и смотрел счетчик (электроэнергии) - каждую копеечку высчитывал, чтобы заплатить вовремя и в полном объеме". "У меня до сих пор привычка есть - не могу оставить включенным свет: я когда выхожу, я всегда свет выключаю", - поделился глава государства.

Впервые в такой массовой аудитории Путин рассказал о том, что сам уже дедушка, поделившись радостью - недавним рождением второго внука. При этом оговорился, что ни имен, ни иных деталей не сообщает, потому что внуки должны ходить в детский сад и не расти "принцами крови".

К неожиданному вопросу - куда бы он хотел перенестись на машине времени - Путин отнесся со всей серьезностью, сообщив, что хотел бы увидеть, как принимались судьбоносные решения для России в разные века. При этом, по его мнению, ничего не стал бы менять в истории страны. И воспользовался темой, чтобы дать совет молодежи как следует изучать историю, чтобы лучше строить свое будущее.

Спросили у Путина, как он относится к анекдотам о себе. "Смотря какие анекдоты", - ответил он. Любимых анекдотов из этой категории у президента нет, потому что он их просто не запоминает. "Я ни одной книжки про себя не прочитал, а анекдотов уж точно не запоминаю", - с улыбкой добавил он.

Как Путин реагирует на попытки его обмануть, если такие попытки случаются? "Я тоже человек, и меня тоже пытаются иногда (обманывать), бывает, - сказал он. - Но даже в этом случае, я стараюсь никогда не действовать суетливо". И добавил, что прежде, чем отреагировать, он всегда смотрит на ситуацию. "Даже, если я убежден, что была попытка обмана, посмотрю, каковы мотивы, чего человек хотел, почему хотел, к чему он там стремился, но я этого не забуду", - признался он.

О Порошенко и Коми - с иронией

Больше всего иронии и юмора в ответах Путина прозвучало в том, что касается международной политики. Президента Украины Петра Порошенко, цитировавшего в одном из выступлений Михаила Лермонтова, Путин похвалил за любовь к русской литературе. Но тут же пожурил - за то, что цитировал не полностью, ибо смысл стихотворения куда глубже, и посоветовал "не задирать нос". Потом предостерег Порошенко от чрезмерной близости с "голубыми мундирами" в Европе - дескать, неизвестно, как там будет с новобранцами. И напомнил слова Тараса Шевченко: "Доборолась Украина до самого края - и хуже ляхов распинают ее свои собственные дети". "Надеюсь, что когда-то этот период в жизни и в истории Украины и украинского народа закончится", - резюмировал глава российского государства.

Бывшему же директору американского ФБР Джеймсу Коми, который рассказал, что вел запись разговоров с президентом США Дональда Трампа, Путин не без иронии предложил политическое убежище в России. "Это звучит и выглядит вообще странно, когда руководитель спецслужбы записывает разговор с верховным главнокомандующим, а потом еще и через своего друга передает в СМИ. И чем тогда директор ФБР отличается от господина Сноудена? Тогда он не руководитель спецслужбы, а он правозащитник, который защищает определенную позицию", - продолжил российский лидер. "Кстати говоря, если в этой связи против него будут обращены какие-то преследования, мы и ему готовы будем предоставить политическое убежище в России. Он должен об этом знать", - с улыбкой добавил президент РФ.

Дополнительное время

Пятнадцатую "Прямую линию" с Путиным организовывали десятки человек. После четырех часов диалога с россиянами президент, выйдя из студии, подошел к тем работникам, которые уже освободились, чтобы лично поблагодарить их и сфотографироваться на память.

Не забыл глава государства и журналистов. Более сотни российских и иностранных представителей прессы наблюдали за трансляцией "Прямой линии" в соседнем зале. Для них президент традиционно отыграл "дополнительное время". Судя по всему, энергии у Путина оставалось еще немало. "Не спешите, мы не убежим", - успокоил он одного из китайских журналистов, который пытался как можно быстрее сформулировать вопрос.

И президент ответил еще примерно на десяток вопросов корреспондентов, хотя его пресс-секретарь Дмитрий Песков несколько раз тщетно пытался завершить импровизированную пресс-конференцию.