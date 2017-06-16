Путину доложено о возможном уничтожении лидера группировки ИГ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин "как главнокомандующий, естественно, на регулярной основе получает необходимые доклады от нашего оборонного ведомства". Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос, доложено ли Путину о возможном уничтожении лидера группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля отказался давать оценку удара российской авиации по южному предместью Ракки, в результате которого, возможно, погиб лидер ИГ. "Результат удара может оценивать и с тактической, и со стратегической точек зрения Министерство обороны", - пояснил он. Песков также переадресовал вопрос, точно ли уничтожен аль-Багдади, в Министерство обороны.

Ранее Минобороны сообщило, что проверяет информацию о гибели лидера группировки ИГ. Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор. "По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - говорится в сообщении Минобороны России.

Также в Минобороны сообщили, что российские военные во время удара по южному предместью Ракки уничтожили ряд высокопоставленных командиров ИГ, а также порядка 330 полевых командиров среднего звена и рядовых боевиков.

"В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГИЛ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны", - сказали в Минобороны. Среди ликвидированных, по данным ведомства, оказались "эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от г. Ракки до н. п. Эс-Сухне и начальник службы безопасности ИГИЛ Сулейман Аль-Шауах".

О нежелании США сотрудничать

Песков также отметил, что нежелание США взаимодействовать с РФ в борьбе с терроризмом в Сирии снижает эффективность этих действий.

"Наши общие позиции подрываются тем, что у нас ощущается дефицит взаимодействия", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каковы позиции РФ и США в борьбе с терроризмом в Сирии. "Если бы мы, РФ и США, сотрудничали и взаимодействовали, то тогда эта борьба могла бы осуществляться в более эффективном режиме", - пояснил он. "Этого, к сожалению, не происходит в связи с дефицитом такого желания у наших американских партнеров", - констатировал Песков.

Пресс-секретарь не стал комментировать расклад сил в Сирии между РФ и США на фоне сообщений о предполагаемом уничтожении аль-Багдади. "Не знаю, чем это подрывает позиции США", - сказал лишь он, отвечая на соответствующее предположение журналиста.

"Дело в том, что цель операции (ВКС РФ) - это борьба с терроризмом и оказание помощи легитимному сирийскому руководству в борьбе с терроризмом", - сказал он. Песков напомнил, что в рядах боевиков воюют несколько тысяч выходцев из России, что представляет для страны большую угрозу. "Поэтому борьба с ИГИЛ - это одна из целей, которую ставит РФ", - сказал он.