Медведев отметил личный вклад Гельмута Коля в прекращение холодной войны

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил соболезнования президенту ФРГ Франк-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с кончиной экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Ушел из жизни выдающийся государственный деятель, патриарх европейской и мировой политики, творец объединения Германии. Гельмут Коль внес большой личный вклад в прекращение холодной войны, разработку важнейших договоров по сей день служащих надежной основой российско-германских отношений", - говорится, в частности, в телеграмме.
Премьер также подчеркнул, что Гельмут Коль способствовал развитию и укреплению добрососедства, партнерства и сотрудничества "между нашими странами и народами".
Ранее газета Bild сообщила, что экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет.