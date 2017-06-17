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Путин: должностные лица на Западе называли Саакашвили сумасшедшим в ходе событий 2008 года

Политика
17 июня, 1:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, июня. /ТАСС

Как отметил российский лидер, экс-президент Грузии "предпочел пойти на провокацию"

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Официальные представители западных государств называли бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили сумасшедшим во время контактов с Владимиром Путиным после агрессии со стороны Тбилиси в 2008 году. Об этом российский лидер рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Книга, подготовленная на основе серии их бесед, вышла в США в пятницу.

Как отметил Путин, Саакашвили "предпочел пойти на провокацию". "Я тогда беседовал со многими коллегами, а они говорили: "А что вы ждете, он же сумасшедший? - припомнил президент РФ, слова которого из состоявшегося в мае 2016 года интервью приводятся на английском языке. - Я говорю о моих коллегах из западных государств".

Путин отметил, что российское руководство в то время обращалось к представителям западных государств, обладавших влиянием на Грузию, с призывом остановить Саакашвили, однако те этого не сделали. "Мы ожидали, что кто-то вмешается, заставит его вывести войска из Южной Осетии, прекратить эти действия, - отметил российский лидер. - Но ничего такого не произошло".

На вопрос, оказывали ли Саакашвили поддержку в его действиях США или НАТО, российский лидер ответил: "У меня нет стопроцентной уверенности, что его кто-то там спровоцировал, кто-то стоял за спиной, подталкивал. Я этого не знаю, но мне кажется, что он никогда бы не решился самостоятельно на эту провокацию, я так думаю. И во всяком случае, его точно никто не останавливал".

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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Стоун, Оливер Путин, Владимир Владимирович Саакашвили, Михаил Николаевич
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