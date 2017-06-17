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Путин рассказал, что не имел особых отношений с Ельциным и его командой

Политика
17 июня, 1:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, июня. /ТАСС

"В 1996 году я приехал, а 1 января 2000 года я стал исполняющим обязанности президента. Невероятная история", - рассказал российский лидер

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вспоминает, что никогда не имел особых отношений с первым президентом РФ Борисом Ельциным, все их встречи носили исключительно деловой характер. Об этом глава российского государства сообщил американскому режиссеру Оливеру Стоуну в интервью, которые стали основой документального фильма "Интервью с Путиным" и изданной одноименной книги.

Вопросы режиссера и ответы главы государства изложены на английском языке. "Видите ли, как вы и сказали, я приехал из Ленинграда в Москву в 1996 году. И в целом в Москве у меня не было сильной поддержки и контактов. В 1996 году я приехал, а 1 января 2000 года я стал исполняющим обязанности президента. Невероятная история", - рассказал Путин.

"Должен сказать вам, что на самом деле у меня не было особых отношений как с Ельциным, так и с его командой", - добавил он.

Путин подчеркнул, что "никогда не был одним из ближайших советников ни у Михаила Горбачева, ни у Ельцина". "И это был большой сюрприз, когда меня назначили главой Федеральной службы безопасности, это во-первых, а во-вторых, я никогда не злоупотреблял алкоголем. Даже когда мы встречались, все проходило по-деловому, я никогда не видел его пьяным на работе", - заверил глава государства.

В интервью, переданных ранее, Путин рассказал, что не сразу согласился на предложение президента РФ Ельцина стать премьер-министром в 1999 году с последующей перспективой выдвижения на пост главы государства, и это решение далось ему непросто, в том числе по причине беспокойства за детей.

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Темы
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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Стоун, Оливер Ельцин, Борис Николаевич Путин, Владимир Владимирович
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