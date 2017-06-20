"Прямая линия" президента привлекла внимание максимального за 10 лет числа россиян

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Общение президента РФ Владимира Путина с гражданами в ходе "Прямой линии", состоявшейся 15 июня, вызвало рекордный за последние годы интерес. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

"Прямая линия с Владимиром Путиным-2017" привлекла внимание максимального за последние 10 лет числа россиян - 66%, в т.ч. в прямом эфире от начала до конца за ответами президента на вопросы граждан следили 11% россиян, еще 31% видел отдельные фрагменты онлайн-трансляции и 24% (вдвое больше, чем в 2016 г.) узнали о содержании диалога из новостных выпусков в газетах и интернете", - говорится в сообщении.

Среди зрителей и респондентов, знакомых с основными темами из новостей, остались удовлетворены ответами Путина в целом 88% (рост с 76% в 2016 г.). Более трети (39%) отметили, что вся беседа была им интересна (с 28% в 2016 г.), 36% были любопытны отдельные темы, еще 9% сочли выступление интересным, но слишком затянутым. Преимущественно негативные впечатления остались у 11%.

По данным опроса, одними из наиболее запомнившихся для зрителей вопросов стали жалоба девушки из Апатит о ненадлежащем медицинском обслуживании (23%), вопрос о выплатах после бедствия в Ставропольском крае (16%), вопросы по здравоохранению (11%), ветхому жилью (11%).

"Данный формат общения главы государства с россиянами успешен и востребован: президенту он позволяет получить информацию "из первых рук", минуя многочисленные чиновничьи преграды, а населению - просигнализировать о волнующем, - прокомментировал данные опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов. - Если оценивать "Прямую линию" в целом, то большое количество поступивших обращений свидетельствует, к сожалению, о проблемах системы управления. Если человек ожидает решения своей частной проблемы лишь от президента, значит, он разуверился в эффективности других уровней власти".

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15-19 июня 2017 года. Объем выборки - 1800 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.