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Кремль не комментирует возможность открытого столкновения РФ и США в Сирии

Политика
20 июня, 12:18 UTC+3 МОСКВА 20, июня. /ТАСС

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что ситуация, "связанная с действиями коалиции (возглавляемой США), вызывает весьма серьезную озабоченность"

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Кремль не комментирует возможность перерастания ситуации в Сирии в открытое противостояние России и США в этой стране.

"Я оставлю это без комментариев", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что ситуация в Сирии приведет к открытому столкновению Москвы и Вашингтона.

"Ситуация, безусловно, связанная с действиями коалиции (возглавляемой США), вызывает весьма серьезную озабоченность", - добавил он.

Песков также переадресовал в Минобороны вопрос о том, при каких условиях Москва готова возобновить взаимодействие с США по меморандуму о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации, прерванное из-за сбитого коалицией сирийского Су-22.

19 июня в Минобороны РФ заявили о необходимости тщательного расследования американским командованием этого инцидента с предоставлением его результатов и принятых мерах.
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Песков, Дмитрий Сергеевич
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Кризис в Сирии
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