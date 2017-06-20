Кремль не комментирует возможность открытого столкновения РФ и США в Сирии

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Кремль не комментирует возможность перерастания ситуации в Сирии в открытое противостояние России и США в этой стране.
"Я оставлю это без комментариев", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что ситуация в Сирии приведет к открытому столкновению Москвы и Вашингтона.
"Ситуация, безусловно, связанная с действиями коалиции (возглавляемой США), вызывает весьма серьезную озабоченность", - добавил он.
Песков также переадресовал в Минобороны вопрос о том, при каких условиях Москва готова возобновить взаимодействие с США по меморандуму о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации, прерванное из-за сбитого коалицией сирийского Су-22.