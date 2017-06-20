Вяткин: решение ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде является попыткой давления на РФ

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал дискриминационным закон о запрещении в России пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, является очередным примером давления на Россию. Такое мнение высказал во вторник первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, экс-представитель Госдумы в Конституционном суде (КС) Дмитрий Вяткин "на полях" XV Гражданского форума, который проходит в Ярославле.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ признал российский закон о гей-пропаганде нарушающими положения статей 10 и 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Решение суда принято шестью голосами судей против одного. Суд признал, что, "хотя соответствующие законы направлены в первую очередь на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены, и их применение носило произвольный характер".

"В отношении РФ они [ЕСПЧ] выбирают эти дела исключительно по политическому мотиву и признаку и пытаются оказать на нас политическое давление", - сказал Вяткин в ответ на просьбу прокомментировать решение ЕСПЧ.

"Лично для меня приоритет Конституции РФ и постановления Конституционного суда РФ очевиден, а то, что ЕСПЧ принимает те или иные постановления, - что же, мы их можем не исполнять, если так решит Конституционный суд РФ", - добавил он.

Нормы закона

В 2013 году в России был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Согласно документу, не допускается "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок". В случае нарушения запрета предусматривается штраф для граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей с возможностью административного приостановления деятельности до 90 суток.

Если пропаганда среди детей и подростков велась с использованием СМИ или интернета, штраф возрастает до 50-100 тыс. рублей для простых граждан, до 100-200 тыс. рублей для должностных лиц, до 1 млн рублей для юридических лиц.

Установлена также ответственность для иностранцев, уличенных в навязывании нетрадиционных семейных ценностей российским детям. Для них действуют штрафные санкции в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей с одновременной возможностью административного ареста на 15 суток и последующим выдворением за пределы РФ. Если правонарушение совершалось с использованием СМИ или интернета, сумма штрафа составляет 50-100 тыс. рублей.