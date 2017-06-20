ЕСПЧ посчитал дискриминационным законы РФ о запрете пропаганды гомосексуализма

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека вынес 20 июня решение по делу "Баев и другие против России", в котором истцы оспаривали правомерность принятых в РФ законов о запрещении в стране пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

ЕСПЧ подчеркнул, что считает решение России нарушающими положения статьей 10 и 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Решение суда принято шестью голосами судей против одного.

Суд признал, что "хотя соответствующие законы направлены в первую очередь на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены и их применение носило произвольный характер".