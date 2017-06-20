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ЕСПЧ посчитал дискриминационным законы РФ о запрете пропаганды гомосексуализма

Международная панорама
20 июня, 12:33 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 20, июня. /ТАСС

Решение суда принято шестью голосами судей против одного

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Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека вынес 20 июня решение по делу "Баев и другие против России", в котором истцы оспаривали правомерность принятых в РФ законов о запрещении в стране пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

ЕСПЧ подчеркнул, что считает решение России нарушающими положения статьей 10 и 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Решение суда принято шестью голосами судей против одного.

Суд признал, что "хотя соответствующие законы направлены в первую очередь на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены и их применение носило произвольный характер".

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