ЕСПЧ посчитал дискриминационным законы РФ о запрете пропаганды гомосексуализма

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ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека вынес 20 июня решение по делу "Баев и другие против России", в котором истцы оспаривали правомерность принятых в РФ законов о запрещении в стране пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.
ЕСПЧ подчеркнул, что считает решение России нарушающими положения статьей 10 и 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Решение суда принято шестью голосами судей против одного.
Суд признал, что "хотя соответствующие законы направлены в первую очередь на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены и их применение носило произвольный характер".