Слуцкий: решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма политизировано

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего дискриминационным российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма, является политически мотивированным и ангажированным. Об этом во вторник журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ признал соответствующий закон РФ нарушающими положения статей 10 и 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд признал, что, "хотя соответствующие законы направлены в первую очередь на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены, и их применение носило произвольный характер".

"Это не первая ситуация за годы нашего членства в Совете Европы, когда ЕСПЧ принимает, прямо говоря, политически мотивированные решения в отношении России. Этот вердикт из того же разряда", - подчеркнул глава комитета. Все это говорит об ангажированности Страсбургского суда, считает Слуцкий. "Остается только сожалеть, что судебное пространство Совета Европы политизируется, а ЕСПЧ используется как инструмент искусственного очернения России", - добавил он.

Глава комитета указал, что российская сторона "неоднократно разъясняла свою позицию и готова делать это и сейчас". "Россия против навязывания чуждых ей семейных ценностей и не позволит калечить умы подрастающего поколения", - заключил Слуцкий.

Нормы закона

В 2013 году в России был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Согласно документу, не допускается "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок". В случае нарушения запрета предусматривается штраф для граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей с возможностью административного приостановления деятельности до 90 суток.

Если пропаганда среди детей и подростков велась с использованием СМИ или интернета, штраф возрастает до 50-100 тыс. рублей для простых граждан, до 100-200 тыс. рублей для должностных лиц, до 1 млн рублей для юридических лиц.

Установлена также ответственность для иностранцев, уличенных в навязывании нетрадиционных семейных ценностей российским детям. Для них действуют штрафные санкции в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей с одновременной возможностью административного ареста на 15 суток и последующим выдворением за пределы РФ. Если правонарушение совершалось с использованием СМИ или интернета, сумма штрафа составляет 50-100 тыс. рублей.