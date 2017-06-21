Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: Путин не принимал никаких кадровых решений относительно главы Кузбасса

Политика
21 июня, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Аман Тулеев находится в отпуске, который недавно был продлен, ему была сделана операция на позвоночнике

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не принимал никаких кадровых решений относительно губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По-прежнему никаких решений (относительно Тулеева), как вы знаете, не принималось", - сказал Песков.

"Соответственно, я ничего не могу сказать на этот счет, мы никогда не анонсируем какие-то кадровые решения", - добавил он.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Тулеев сейчас находится в отпуске, который недавно был продлен, возможно, в связи с болезнью. По данным издания, после окончания отпуска Тулеев может уйти в отставку. В пресс-службе обладминистрации ТАСС подтвердили, что Тулееву сделали операцию на позвоночнике.

73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область с июля 1997 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
2
Госдума приняла закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО
3
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
4
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
5
Скончался бывший начальник отечественной нелегальной разведки Юрий Дроздов
6
Администрация Кузбасса подтвердила информацию об операции Тулееву
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама