Песков: Путин не принимал никаких кадровых решений относительно главы Кузбасса

На Дальнем Востоке построят перегрузочный комплекс для МТК "Приморье-2"Транспорт 21 июня, 13:22
Активные участники донорского движения "Швабе" получили наградыНовости партнеров 21 июня, 13:19
Иностранные тренеры продолжат работу с женской сборной России по керлингуСпорт 21 июня, 13:08
Власти Петербурга не получили нареканий на работу транспорта на Кубке конфедерацийСпорт 21 июня, 13:06
В Швеции игромания будет приравнена к алкоголизму и наркозависимостиОбщество 21 июня, 13:04
Супруг королевы Великобритании госпитализирован в связи с инфекциейОбщество 21 июня, 13:02
Источник: Меркель и Макрон рекомендуют саммиту ЕС продлить санкции в отношении РФМеждународная панорама 21 июня, 12:56
Баранова: неудача россиянок на ЧЕ по баскетболу выявила системные проблемы в командеСпорт 21 июня, 12:55
Алексей Учитель представил в Минкультуры музыкальную детскую сказкуКультура 21 июня, 12:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не принимал никаких кадровых решений относительно губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"По-прежнему никаких решений (относительно Тулеева), как вы знаете, не принималось", - сказал Песков.
"Соответственно, я ничего не могу сказать на этот счет, мы никогда не анонсируем какие-то кадровые решения", - добавил он.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Тулеев сейчас находится в отпуске, который недавно был продлен, возможно, в связи с болезнью. По данным издания, после окончания отпуска Тулеев может уйти в отставку. В пресс-службе обладминистрации ТАСС подтвердили, что Тулееву сделали операцию на позвоночнике.
73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область с июля 1997 года.