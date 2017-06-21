Песков: Путин не принимал никаких кадровых решений относительно главы Кузбасса

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не принимал никаких кадровых решений относительно губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По-прежнему никаких решений (относительно Тулеева), как вы знаете, не принималось", - сказал Песков.

"Соответственно, я ничего не могу сказать на этот счет, мы никогда не анонсируем какие-то кадровые решения", - добавил он.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Тулеев сейчас находится в отпуске, который недавно был продлен, возможно, в связи с болезнью. По данным издания, после окончания отпуска Тулеев может уйти в отставку. В пресс-службе обладминистрации ТАСС подтвердили, что Тулееву сделали операцию на позвоночнике.

73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область с июля 1997 года.