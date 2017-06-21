В Госдуме назвали провокацией попытку F-16 приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Попытка истребителя НАТО F-16 приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу в небе над Балтикой является провокацией, заявил в среду ТАСС депутат Госдумы, генерал-полковник, Герой Советского Союза Николай Антошкин, который в 1990-е годы командовал фронтовой авиацией ВВС России.

Ранее самолеты НАТО попытались сопроводить борт министра обороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Самолет, в котором находился глава Минобороны РФ, следовал с эскортом из истребителей морской авиации Су-27. Один из самолетов НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал российский истребитель. Су-27 "показал" вооружение, качнув крыльями, после этого F-16 ретировался.

"Это совершенно не нормальное явление, тем более в отношении официального государственного лица такого ранга. Это провокация", - сказал Антошкин. Он предположил, что Министерство иностранных дел и Министерство обороны РФ "направят соответствующие ноты по этому вопросу".

По словам парламентария, этот случай является беспрецедентным. "Мы такого раньше не замечали, чтобы, когда министр обороны летел, его сопровождал натовский истребитель", - констатировал он.