Россия ответит на новые санкции США

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Помощник президента России Юрий Ушаков заверил, что Москва ответит на новые антироссийские санкции США.

"Будем, конечно", - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, ожидается ли реакция России на введенные США санкции.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле расширение санкционного списка США "восприняли с сожалением по поводу того, что продолжается ставка на санкционную риторику, далекую от конструктива, а главное - далекую от реальной демонстрации политической воли на урегулирование той проблемы, которую мы имеем на Украине".

Представитель Кремля добавил, что возможные ответные меры сейчас прорабатываются и формулируются на экспертном уровне.

Минфин США внес во вторник в санкционный список 38 человек и организаций, в том числе и "двоих российских госслужащих" и двоих их помощников. Среди россиян в списке числятся замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое сотрудников последнего - Александр Воробев (видимо Воробьев - прим. ТАСС) и Михаил Плисюк. В этом же разделе находятся компания по производству и продаже огнестрельного и охолощенного оружия "Молот-Оружие" и две компании группы "Конкорд" Евгения Пригожина. Под санкции попали 11 человек и организаций из Крыма, который американцы продолжают считать украинским.