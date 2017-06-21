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Грызлов: закон о реинтеграции Донбасса - попытка разрушить минские соглашения

Политика
21 июня, 16:35 UTC+3

По словам полпреда России в контактной группе, документ не предполагает выполнения важнейших условий минских соглашений: особого статуса Донбасса, амнистии и проведения выборов

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Борис Грызлов

Борис Грызлов

© Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Готовящийся в Киеве законопроект о реинтеграции Донбасса является попыткой разрушить минские соглашения. Об этом по итогам встречи контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявил полпред России Борис Грызлов.

"На сегодняшней встрече контактной группы ее участники не могли обойти вниманием готовящийся СНБО Украины законопроект о реинтеграции Донбасса. По имеющейся информации, этот разрабатываемый в Киеве законопроект имеет целью создать некую альтернативу одобренным ООН минским соглашениям", - сказал он.

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Так, по словам Грызлова, документ не предполагает выполнения важнейших условий минских соглашений, а именно особого статуса Донбасса, вступающего в действие по "формуле Штайнмайера", амнистии и проведения выборов. "Иначе говоря, этот законопроект не предусматривает комплексного политического решения проблемы. Вместо политического урегулирования делается упор на военное решение", - подчеркнул полпред.

Сегодня, отметил Грызлов, становятся ясными причины ряда действий официального Киева. По его словам, сначала Киев затягивал время, срывая раз за разом согласованные в контактной группе решения. "Так например, разведение сил в Станице Луганской переносилось 10 раз, и так и не произошло по вине украинской стороны", - напомнил он, отметив, что "возможное принятие законопроекта будет невыполнением соглашений, достигнутых в нормандском формате с участием Германии, Франции и России".

Наконец, по словам российского полпреда, в этом законопроекте ни слова не говорится о государственном устройстве страны. "Петр Порошенко много раз говорил о пользе децентрализации для Украины. Соответствующая конституционная реформа предусмотрена пунктом 11 минских соглашений. Этот важнейший вопрос так и не начал решаться", - указал Грызлов.

"Очевидно, что продвигает этот закон "партия войны" Украины. Это дерзкая попытка смены тактики блокады Донбасса на полномасштабную военную операцию. При этом предпринимаются шаги для поиска международной поддержки этих недопустимых действий, имеющих целью уйти от выполнения международно признанных соглашений, о верности которым украинская сторона многократно заявляла. Ревизия минских соглашений неприемлема и опасна", - подчеркнул полпред.

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