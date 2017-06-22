Захарова: отмена встречи Рябкова и Шэннона не означает прекращение работы такого формата

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Отмена запланированной на 23 июня в Санкт-Петербурге встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона не означает прекращение работы такого формата. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается того, навсегда ли отменен или расформирован (формат) - нет, - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Во вчерашнем комментарии Рябкова было четко сказано, что на сегодняшний день созданная американскими партнерами атмосфера просто не располагает к проведению раунда переговоров".