Мельников: польский закон о сносе памятников Красной армии преступен с позиции морали

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Принятый Сеймом Польши закон, предусматривающий снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии, - преступный документ с моральной точки зрения и не соответствует никаким общепризнанным стандартам в оценке событий тех времен.

Такое мнение высказал ТАСС в четверг первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Нижняя палата парламента (Сейм) Польши ранее проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии. Поправки вступят в силу спустя три месяца после оглашения.

"Такое решение вызывает боль и горечь. Стыдно за нынешнее поколение поляков, оскорбляющих память тех, кто дал им будущее, благодаря которым они сегодня дышат и кощунственно жмут эти кнопки в своем Сейме", - заявил Мельников. "Еще ведь и выбрали дату трагическую для нашей страны. Таким людям нет смысла объяснять, что их закон не соответствует никаким общепризнанным стандартам в оценке событий тех времен", - подчеркнул первый вице-спикер.

"Думаю, даже [Франклин] Рузвельт и [Уинстон] Черчилль не поверили бы в возможность подобных решений со стороны государств, спасенных Красной армией от уничтожения. С моральной точки зрения, это просто преступный закон", - указал Мельников.

В законе, принятом Сеймом, утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или на территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение или демонстрируются в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры.