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Слуцкий назвал абсурдным продление санкций ЕС против РФ из-за невыполнения "Минска-2"

Политика
22 июня, 23:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

По словам депутата, Россия "устала повторять", что не является ни стороной минских соглашений, ни конфликта на Украине

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Продление Евросоюзом антироссийских санкций из-за невыполнения минских соглашений абсурдно, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Формулировка [председателя Евросовета Дональда] Туска "недостаточное выполнение минских соглашений" абсурдна и вызывает только недоумение", - заявил Слуцкий журналистам в четверг.

По его словам, Россия "устала повторять", что не является ни стороной минских соглашений, ни конфликта на Украине. "Однако Евросоюз продолжает игнорировать истинное положение вещей и предпочитает не реагировать на откровенное саботирование Киевом выполнение "Минска-2". Пресловутые двойные стандарты, и опять в ущерб себе же", - сказал глава комитета.

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Слуцкий считает, что Евросоюз, в очередной раз продлевая антироссийские санкции, "идет на поводу у "дальнего Запада" и загоняет тем самым себя же в тупик". По его словам, за три года санкций Европа потеряла едва ли не больше России. Депутат напомнил, что президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" 15 июня привел данные ООН, согласно которым РФ потеряла от санкций около $50 млрд, а страны, которые их ввели, - $100 млрд.

Как стало известно ранее в четверг, главы государств и правительств 28 стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России на шесть месяцев. Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС продлит санкции "из-за недостаточного выполнения минских соглашений".

Действие пакета экономических санкций в отношении России истекает 31 июля. Санкционная политика ЕС включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры в отношении Крыма.

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