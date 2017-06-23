Политолог: обращение Киевоблсовета по поводу импичмента - оценка деятельности Порошенко

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Обращение Киевского областного совета к Верховной раде и к гражданам страны за поддержкой в объявлении импичмента президенту Украины стало отражением реальной оценки деятельности Петра Порошенко на посту главы государства со стороны регионов.

Такую точку зрения высказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, комментируя инициативу, с которой выступили депутаты одного из крупнейших регионов страны.

"В первую очередь, данное решение - это реальная оценка деятельности Порошенко со стороны депутатов региональных советов подкрепленная мнением миллионов граждан Украины, - отметил Денисов. - Как известно, последние социологические исследования, проводимые на Украине, свидетельствуют, что подавляющее большинство населения считает неверной политику президента. Также порядка 80% не доверяют Порошенко. Как следствие, в украинском обществе созрел запрос на отстранение действующего президента и проведение новых выборов главы республики".

"Вероятнее всего инициатива депутатов Киевского облсовета получит продолжение и в других регионах Украины, так как массовое недовольство деятельностью Порошенко можно наблюдать во всех регионах страны", - считает он.

По мнению Денисова, нынешняя инициатива вполне закономерна. "В Донбассе продолжают гибнуть жители Украины, в то время как Порошенко отгораживается от общества с помощью националистов и решений СНБО. Можно констатировать, что фактически он узурпировал власть и выстроил диктаторскую систему на Украине", - заключил политолог.

Ранее Киевский областной совет обратился в Верховную раду с просьбой законодательно урегулировать процедуру импичмента главы государства, что должно позволить начать процедуру отстранения президента от власти. Обращение было принято по инициативе фракции "Батькивщины". Его поддержали 57 из 62 депутатов местного парламента.