Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Политолог: обращение Киевоблсовета по поводу импичмента - оценка деятельности Порошенко

Политика
23 июня, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Обращение в Раду было принято по инициативе фракции "Батькивщины"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Обращение Киевского областного совета к Верховной раде и к гражданам страны за поддержкой в объявлении импичмента президенту Украины стало отражением реальной оценки деятельности Петра Порошенко на посту главы государства со стороны регионов.

Такую точку зрения высказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, комментируя инициативу, с которой выступили депутаты одного из крупнейших регионов страны.

"В первую очередь, данное решение - это реальная оценка деятельности Порошенко со стороны депутатов региональных советов подкрепленная мнением миллионов граждан Украины, - отметил Денисов. - Как известно, последние социологические исследования, проводимые на Украине, свидетельствуют, что подавляющее большинство населения считает неверной политику президента. Также порядка 80% не доверяют Порошенко. Как следствие, в украинском обществе созрел запрос на отстранение действующего президента и проведение новых выборов главы республики".

"Вероятнее всего инициатива депутатов Киевского облсовета получит продолжение и в других регионах Украины, так как массовое недовольство деятельностью Порошенко можно наблюдать во всех регионах страны", - считает он.

По мнению Денисова, нынешняя инициатива вполне закономерна. "В Донбассе продолжают гибнуть жители Украины, в то время как Порошенко отгораживается от общества с помощью националистов и решений СНБО. Можно констатировать, что фактически он узурпировал власть и выстроил диктаторскую систему на Украине", - заключил политолог.

Ранее Киевский областной совет обратился в Верховную раду с просьбой законодательно урегулировать процедуру импичмента главы государства, что должно позволить начать процедуру отстранения президента от власти. Обращение было принято по инициативе фракции "Батькивщины". Его поддержали 57 из 62 депутатов местного парламента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Инициатива об импичменте Порошенко
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экспертиза установила, что водитель могла предотвратить наезд на мальчика в Балашихе
2
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
3
СК возбудил дело о халатности после смерти 11 младенцев в перинатальном центре в Брянске
4
Полиция не проводила экспертизу на наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе мальчика
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе
7
Азаров: ухудшение ситуации на Украине стало причиной инициативы об импичменте Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама